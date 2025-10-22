IU pedirá en el pleno el arreglo urgente de la A-480, clave para la conexión entre Sanlúcar y Jerez

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en Sanlúcar de Barrameda presentará en el próximo pleno una moción para instar a la Junta de Andalucía a acometer de manera urgente el arreglo integral de la autovía A-480, especialmente en el tramo que une la ciudad con Jerez de la Frontera. La formación pretende recabar el apoyo del resto de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para que el acuerdo tenga el mayor respaldo posible.

La coordinadora local de IU y alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha manifestado que el mal estado de la vía “dificulta la movilidad de miles de personas que la utilizan a diario” y ha subrayado su importancia para el transporte de mercancías agrícolas, pesqueras e industriales, que considera “esenciales para la economía local”. En su propuesta, IU reclama una renovación completa del firme y de la señalización, tanto horizontal como vertical, la mejora de accesos e intersecciones —con especial atención a las zonas rurales—, la instalación de elementos de seguridad vial en los puntos más conflictivos y el desbroce de vegetación en los márgenes de la carretera.

Asimismo, la moción solicita que la Delegación Territorial de Fomento en Cádiz remita al Ayuntamiento un informe actualizado sobre las actuaciones previstas en la A-480, con detalle de plazos, calendario de ejecución y dotación presupuestaria. Según IU, la falta de mantenimiento en los últimos años ha provocado el deterioro progresivo de la vía, con tramos en los que el firme presenta baches, grietas y deficiencias que, según denuncian, “comprometen la seguridad de los conductores”.

El grupo municipal considera que la autovía A-480, que enlaza las localidades de Chipiona, Sanlúcar y Jerez, es una infraestructura clave para la comunicación en el noroeste de la provincia de Cádiz. Por ello, IU plantea que su mantenimiento y conservación deben ser una prioridad para la Junta de Andalucía, administración competente en materia de carreteras autonómicas.

La formación ha reiterado su voluntad de alcanzar un consenso institucional en torno a esta demanda y ha expresado su deseo de que todos los grupos municipales respalden la moción “por el interés general de la ciudadanía sanluqueña”.