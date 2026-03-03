La Junta impulsa actuaciones de emergencia para la reparación de daños en caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, se ha reunido esta tarde con alcaldes y representantes de ayuntamientos de la provincia y de la Diputación de Cádiz para informarles acerca del apoyo del Gobierno andaluz destinado a cometer actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego, dañados por las borrascas encadenadas entre noviembre de 2025 y el pasado mes de febrero.

Mercedes Colombo ha recordado que “el Gobierno andaluz ha actuado desde el primer momento con responsabilidad y coordinación ante las borrascas, en colaboración con los ayuntamientos, con prevención y anticipación, con actuaciones durante las emergencias, y ahora seguimos trabajando para dar una respuesta rápida y eficaz para reparar los daños y recuperar la normalidad cuanto antes”.

La delegada del Gobierno ha explicado que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan Andalucía Actúa, en cuyo marco se destinarán casi mil millones de euros al sector primario, de los cuales 120 millones de euros corresponden a la reparación de caminos rurales e infraestructuras de regadío en la región. Además, 700 millones son para las indemnizaciones de agricultores y ganaderos, 136 millones para reparar daños en cauces e infraestructuras hidráulicas de regulación; así como 31 millones para pérdidas en el sector de la pesca y la acuicultura.

En concreto, en el transcurso de esta reunión se ha informado a los asistentes acerca del apoyo destinado a actuaciones de emergencia para la reparación de caminos rurales e infraestructuras colectivas de riego en el ámbito del Plan Andalucía Actúa.

Asimismo, se ha insistido en la relevancia de la extensa red de caminos rurales de la provincia, con gran protagonismo en el desarrollo agrario y de vital importancia en la conectividad de los territorios y de las explotaciones del sector.

Mercedes Colombo ha indicado que “ante los numerosos daños sufridos en estas infraestructuras y dado que muchas están intransitables, desde la Junta de Andalucía actuamos. Y en colaboración con las distintas administraciones queremos recuperar cuanto antes la normalidad”.

Además, la delegada del Gobierno ha añadido que “volvemos a dar respuesta a los municipios, al sector agroganadero y a las familias que viven de esta actividad económica, que es esencial en nuestra provincia”. En este ámbito ha animado a los municipios “a aprovechar este apoyo que ofrecemos desde la Junta de Andalucía”.

Actuaciones realizadas por valor de 11 millones en caminos de Cádiz

En esta reunión se ha recordado que estas actuaciones de emergencia en caminos rurales se suman a las que se realizan habitualmente en estas y otras infraestructuras del ámbito rural, para su adecuación, conservación y mejora.

Entre los planes Itínere 2029 y Rural y las actuaciones de emergencias por borrascas finalizadas en 2025 se han movilizado casi 11 millones de euros de subvenciones para reparar 61 caminos con un total que supera los 150 kilómetros.