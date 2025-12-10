La Junta excluye a Sanlúcar de las ayudas por Doñana

La decisión de la Junta de Andalucía de dejar fuera a Sanlúcar de Barrameda de las ayudas autonómicas vinculadas al Acuerdo por Doñana ha generado malestar en el gobierno municipal, que considera que el municipio debería haber sido incluido en la convocatoria.

Según la información trasladada por Izquierda Unida Sanlúcar, la administración autonómica ha limitado la concesión de estas subvenciones a los municipios de la Corona Norte de Doñana. Estas ayudas complementan las establecidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para actuaciones de renaturalización y restauración ecológica dentro del Espacio Natural de Doñana.

El Gobierno central sí contempla a Sanlúcar dentro del área de influencia socioeconómica del espacio protegido, que comprende un total de 14 municipios. En este marco, el Miteco prevé una inversión de 5,9 millones de euros en la localidad, mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destina otros 590.000 euros.

La alcaldesa y coordinadora local de Izquierda Unida, Carmen Álvarez, ha expresado su preocupación por la ausencia de Sanlúcar en el reparto autonómico y ha defendido que, al tratarse de ayudas complementarias a las estatales, deberían abarcar a todos los municipios incluidos en el mismo ámbito territorial. Álvarez ha solicitado a la Junta que aclare los criterios aplicados y ha reclamado la incorporación del municipio a esta línea de subvenciones.

La aportación del Ejecutivo andaluz al Acuerdo por Doñana incrementa el presupuesto global de 728 a 853 millones de euros. Desde el gobierno local se considera que la exclusión de Sanlúcar podría tener efectos negativos sobre futuros proyectos ambientales y socioeconómicos vinculados al espacio natural.

Izquierda Unida ha pedido además al Partido Popular de Sanlúcar que traslade esta situación a sus representantes autonómicos y que apoye la reivindicación para que el municipio sea incluido en estas ayudas.