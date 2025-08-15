La Junta dispuesta a un "endurecimiento claro y contundente" de las penas para los pirómanos tras los incendios de Cádiz

Tras los alarmantes incendios que se han vivido esta semana en Zahara de los Atunes, el conato en el parque natural de la Breña y en Jerez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado este viernes dispuesto a un "endurecimiento claro y contundente" de las penas que, actualmente, el Código Penal aplica a los pirómanos, a los que ha calificado de "asesinos".

En una entrevista en la Cope, Moreno ha señalado que "es difícil coger a un pirómano, pero cuando tenemos la suerte de cogerlo, que tiene que ser una colaboración de todos, lo que no podemos tener es un Código Penal que es absolutamente inicuo".

"Necesitamos un Código Penal mucho más duro para personas que ponen en peligro no solamente el patrimonio natural, sino el patrimonio personal de muchas familias y la vida, como desgraciadamente hemos vivido en España, de muchas personas. Por tanto yo estaría dispuesto a un endurecimiento claro y contundente de las penas a estos asesinos, a estos pirómanos", ha remarcado.

Lo ha hecho a colación de los últimos incendios registrados en Tarifa y Zahara de los Atunes, en Cádiz, que, si bien están a la espera de la conclusión de las investigaciones, todo, ha señalado, parece indicar que fueron "intencionados".

"Hemos podido evitar una desgracia, el incendio de Tarifa ha sido el más complicado al que nos hemos enfrentado en los últimos años, por la presencia de casas diseminadas ocupadas y de hoteles prácticamente al cien por cien; y una carretera, la N-340, que es una ratonera y por la que nos vimos con la difícil circunstancia de evacuar a 2.000 personas en tiempo récord", ha explicado.

En cuanto a la batalla política que se está dando en España por los incendios, entiende que es "perfectamente evitable", y ha afeado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ante las situaciones que se están dando, "mantenga una actitud frívola e irresponsable, simple y llanamente por mantener un rol de mamporrero oficial de un Gobierno".

"Me parece lamentable, y que ayuda a la desafección política y al descrédito", ha señalado para añadir que cree que "si este señor dedicara solo el 50 por ciento de su tiempo a trabajar por el transporte público y se dejara de broma, las cosas funcionarían".

Asimismo, lo ha conminado a trabajar como lo hace la Junta de Andalucía en la lucha contra los incendios, con una inversión año tras año que ha permitido que "tengamos más medios 4.700 profesionales dentro del plan Infoca y 40 medios aéreos, lo que nos hace no solo estar preparados un poquito mejor para los incendios, sino el poder también prestar solidaridad, como lo estamos haciendo en Extremadura, Castilla León y Galicia".

"De lo que se trata es de trabajar todos juntos y de hacer las cosas lo mejor que uno pueda, lo mejor que uno sepa y dejarse de estas confrontaciones absolutamente estériles, inútiles y ridículas como la que ha propiciado en este caso el señor Puente".

Además, Moreno ha recordado que ha recibido la llamada del Rey Felipe VI para preocuparse por la situación de los incendios en Andalucía, pero no así la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que tampoco le consta que lo haya hecho con otros presidentes autonómicos, lo que "denota una falta de sensibilidad sobre la situación que estamos viviendo en algunas zonas de España".

"Creo que cuando hay un problema generalizado en nuestro país, cuando hay una angustia generalizada lo que tiene que hacer el Gobierno de España es mostrar sensibilidad y poner recursos", ha indicado.

Por último, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que "sean muy prudentes y ante cualquier humo o cualquier sospecha que llamen al 112", ya que "por muchos medios y recursos que pongamos desde las Administraciones públicas hay incendios de sexta generación que son inapagables y tenemos que evitar esa circunstancia".