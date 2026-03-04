La Junta destina veinte millones para reparar las carreteras dañadas en Alcalá del Valle

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha cuantificado en 20 millones de euros el presupuesto previsto para la reparación de las tres carreteras dañadas por el tren de borrascas en Alcalá del Valle, que han afectado principalmente a los accesos al municipio.

En una nota, la Junta ha detallado que estas vías han sufrido sobre todo deslizamientos de taludes, como la A-7276 entre Cuevas del Becerro a Alcalá del Valle, la A-384R1 a su paso por Alcalá del Valle y varios puntos de la carretera A-384, sobre en el acceso al municipio.

Rocío Díaz ha señalado que se ha actuado "con precaución y diligencia", teniendo "muy presente" que lo primero era garantizar la seguridad de los ciudadanos y evitar que quedaran incomunicados, facilitando pasos alternativos o desvíos para que los daños en las carreteras afectaran lo menos posible en su día a día.

Una vez que se han cumplido esos dos objetivos, el siguiente paso es el de recuperar las zonas dañadas y restablecer la plena normalidad en municipios como Alcalá del Valle, que "han sufrido con más intensidad los efectos del tren de borrascas", ha sostenido la consejera.

"Estamos trabajando y actuando en tiempo récord, con todos los equipos al pie del cañón, sin perder un solo minuto", ha afirmado, remarcando que todas las obras de emergencia estarán en marcha "antes del viernes". En este punto, ha agradecido "el enorme esfuerzo" de los equipos que se han desplegado en las últimas semanas para actuar en los puntos que han resultado más afectados por las borrascas.

Rocío Díaz ha recordado que el Gobierno andaluz invertirá en total 535 millones de euros en la recuperación de las carreteras andaluzas afectadas por el tren de borrascas dentro del Plan Andalucía Actúa.

De ellos, 260 millones de euros forman parte de la primera fase, con 40 actuaciones en carreteras mediante obras de emergencia. La mayoría de esta inversión va a la provincia de Cádiz, con 107 millones de euros.