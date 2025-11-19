La Junta destina más de 475.000 euros a mejoras de climatización en 26 centros educativos de Sanlúcar

La Junta de Andalucía ha previsto una inversión superior a 475.000 euros para actuaciones de mejora de la climatización en 26 centros educativos públicos de Sanlúcar de Barrameda. Los fondos, gestionados a través del Gobierno andaluz, permitirán llevar a cabo intervenciones dirigidas a mitigar los efectos de las altas temperaturas y mejorar el bienestar en aulas y espacios comunes.

Según detalla la presidenta del PP de Sanlúcar y portavoz municipal, Carmen Pérez, las actuaciones previstas incluyen la instalación de toldos y porches, la creación de zonas de sombra y áreas verdes, la mejora del aislamiento térmico y la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También podrán destinarse a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesidades derivadas de estas mejoras.

Entre los centros que recibirán fondos se encuentran los colegios Albaicín, Virgen de la Caridad, Quinta de la Paz, Blas Infante, La Dehesilla, El Picacho, Maestro José Sabio y Maestra Rafaela Zárate. También figuran el Conservatorio Elemental de Música Joaquín Turina, el Centro de Educación Permanente Mardeleva y las escuelas infantiles El Almendral y Guadalquivir. En el ámbito de Secundaria, las intervenciones alcanzarán a los institutos Francisco Pacheco, El Picacho, Botánico, San Lucas, Cristóbal Colón, Juan Sebastián Elcano y Doñana, así como a la Residencia Escolar El Picacho.

Pérez ha valorado públicamente la apuesta del Gobierno andaluz por la mejora de las condiciones de los centros educativos públicos y ha solicitado al Ayuntamiento de Sanlúcar que refuerce sus propias actuaciones en materia de mantenimiento. La portavoz popular ha señalado diversos problemas detectados en algunos colegios, como filtraciones o incidencias estructurales, y ha aludido también a las demandas trasladadas por la plantilla de limpieza sobre planificación y recursos durante el inicio del curso.

El anuncio refuerza la línea de inversiones autonómicas dirigidas a mitigar los efectos del calor en los centros educativos, un ámbito que ha cobrado especial relevancia en los últimos años por las altas temperaturas registradas durante buena parte del calendario escolar.