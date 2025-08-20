La Junta descubre en Puerto Serrano una rara especie de planta muy escasa en Europa

La especie hallada en el término de Puerto Serrano y en la población sevillana de Coripe.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía confirma la aparición de cuatro nuevos núcleos de la Fumana de Desfontaines (Fumana fontanesii Clauson ex Pomel), una planta considerada como Vulnerable en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Estos nuevos núcleos, localizados en los municipios de Puerto Serrano y Coripe (Sevilla), suponen un avance significativo en el conocimiento de la distribución de esta rara especie, que hasta ahora contaba con una presencia muy limitada en Europa. Andalucía, con estos nuevos descubrimientos, consolida su papel como territorio clave para la protección de una de las especies vegetales más escasas de Europa.

El descubrimiento inicial tuvo lugar en la primavera de 2025, cuando miembros de la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN) identificaron un núcleo de Fumana fontanesii en el término municipal de Puerto Serrano. Hasta ahora sólo estaba documentada en Sierra Alcaide (Córdoba) y Sierra de las Harinas, en Olvera.