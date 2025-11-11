La Junta denuncia que Pedro Sánchez deja a Cádiz fuera de la planificación eléctrica estatal

La Junta de Andalucía presentará alegaciones a la planificación de inversiones en la red de energía eléctrica 2025-2030 elaborada por el Gobierno central, al considerar que "deja prácticamente fuera" a la provincia de Cádiz.

La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Mercedes Colombo, ha comparecido junto a la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, y la delegada territorial de Industria, Inmaculada Olivero, y ha explicado que de las 20 actuaciones propuestas por la Junta al Ministerio para la Transición Ecológica, solo una ha sido incluida, lo que representa "apenas el 1 % de la inversión reclamada".

La delegada ha afirmado que el Ejecutivo central "vuelve a dar la espalda a nuestra comunidad y también a Cádiz, en una planificación fundamental debido al déficit energético que sufrimos". Según ha señalado, la única actuación aceptada corresponde a la finalización de la subestación de la línea El Zumajo–Puerto Real, "una inversión ya contemplada en la planificación anterior".

APORTACIÓN MENOR A POBLACIÓN, SUPERFICIE O CONSUMO ELÉCTRICO DE ANDALUCÍA

Colombo ha insistido en que "sin una red eléctrica adecuada no hay desarrollo posible" y ha advertido de que esta decisión "frena la llegada de nuevas industrias, limita proyectos estratégicos y restringe la creación de empleo".

De los 13.122 millones de euros previstos por el Ministerio para toda España, ha apuntado, solo el 11,8 % se destina a Andalucía, una cifra "muy inferior" al peso de la comunidad en población (18 %), superficie (17,3 %) o consumo eléctrico (15 %). "Pedimos igualdad de oportunidades y que Cádiz no quede atrás por falta de energía eléctrica", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, ha lamentado que la inversión prevista "solo cubra el 1 % de las necesidades de la provincia", lo que podría conducir a un "estancamiento económico" y hacer a Cádiz "menos competitiva en el contexto andaluz y nacional".

Martínez ha apelado a la "sensatez" del Ejecutivo central para que "no castigue a la provincia ni frene su desarrollo socioeconómico", recordando que el Campo de Gibraltar alberga "el principal polo industrial de Andalucía y el segundo de España".

La Junta y la Diputación han anunciado que presentarán alegaciones antes del 16 de diciembre con el objetivo de que el Gobierno central "rectifique" y otorgue a Cádiz "el protagonismo que merece" en la planificación energética estatal.