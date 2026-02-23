La Junta de Andalucía inicia un estudio para analizar soluciones a la A-471 ante el aumento de tráfico por la saturación de la AP-4

La Junta de Andalucía ha iniciado la redacción de un estudio de soluciones para analizar la situación de la carretera A-471, que conecta los municipios de Sanlúcar de Barrameda y Las Cabezas de San Juan. Según ha informado la Administración autonómica, la vía ha experimentado en los últimos años un aumento significativo del tráfico, vinculado a las congestiones registradas en la autovía Sevilla-Cádiz (AP-4).

El encargo del estudio se enmarca en la hoja de ruta acordada entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y los alcaldes de los municipios del Bajo Guadalquivir, entre ellos Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Marismillas. La consejera del ramo, Rocío Díaz, mantuvo una reunión con los regidores a finales del pasado año para abordar los problemas de movilidad en la zona.

De acuerdo con la Junta, el estudio no se limitará al análisis técnico de la A-471, sino que examinará también las causas del incremento del tráfico, que, según los análisis preliminares, estaría relacionado con la búsqueda de rutas alternativas ante la saturación de la AP-4. La Administración autonómica sostiene que los resultados permitirán definir posibles actuaciones para mejorar la fluidez y la seguridad vial.

La consultora IDOM ha sido adjudicataria de la redacción del estudio. En las próximas semanas, la empresa solicitará informes técnicos a los ayuntamientos implicados y recabará información del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible sobre sus previsiones respecto a la remodelación del enlace de Las Cabezas de San Juan —punto de origen de la A-471— y sobre la posible ampliación con un tercer carril en la AP-4.

Asimismo, se prevé solicitar documentación a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en relación con las vías pecuarias y a los organismos competentes en materia de espacios naturales protegidos. También se pedirá un informe de siniestralidad a la Dirección General de Tráfico.

En el encuentro mantenido con los alcaldes, la consejera planteó la posibilidad de solicitar formalmente al Gobierno central la construcción de un tercer carril en la AP-4, extendido tanto a la provincia de Sevilla como a la de Cádiz, especialmente en el tramo entre Las Cabezas de San Juan y Jerez de la Frontera, donde se registran frecuentes retenciones.

El estudio ahora iniciado deberá determinar el alcance de las posibles intervenciones y las alternativas más adecuadas para abordar los problemas de movilidad detectados en esta área del Bajo Guadalquivir.