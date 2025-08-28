La Junta amplía el plazo para solicitar las ayudas para la modernización de la industria auxiliar naval

La Junta de Andalucía ha ampliado el plazo para solicitar los incentivos del proyecto tractor para la industria auxiliar naval de la provincia de Cádiz hasta el 19 de septiembre. Esta iniciativa cuenta con una inversión de 15,2 millones de euros de los Fondos Europeos de Transición Justa.

"En cada provincia se han elegido los sectores con más potencial para dedicar los recursos de los que disponemos", explicó el consejero de Industria, Jorge Paradela, durante una visita al Ayuntamiento de Cádiz, que busca fomentar que la industria auxiliar naval se desarrolle en la ciudad. El dirigente andaluz se refería a los otros programas de ayudas convocados para la provincia de Cádiz, como el hub de aviación sostenible centralizado en Jerez, el de hidrógeno verde para el Campo de Gibraltar, que también puede beneficiarse de la apuesta por impulsar la economía circular y los combustibles alternativos; y uno de construcción industrializada.

En el caso del proyecto tractor para industria auxiliar naval, la administración se anima a las empresas del sector (también portuario) a modernizarse a través de proyectos innovadores y de aplicación de las nuevas tecnologías. Microempresas, pymes y autónomos pueden beneficiarse de estas ayudas que se convocan en régimen competitivo.

La decisión de la Administración andaluza de ampliar el plazo de presentación de las solicitudes responde a la complejidad de las propuestas que se puedan presentar por lo que se entiende necesario dar facilidades a los posibles beneficiarios. Hay "circunstancias suficientes", apunta la resolución de la Secretaría General de Industria y Minas. Hasta mes y medio se ha sumado al plazo de solicitudes, por lo que se ha prolongado hasta el 19 de septiembre.

Este proyecto tractor de innovación y sostenibilidad del sector naval y portuario busca ayudar a la transición de las empresas. El desarrollo de productos navales sostenibles y tecnológicamente avanzados, la automatización y digitalización de los procesos productivos, el apoyo a los procesos de aceleración de starup y nuevas empresas o el asesoramiento para mejorar la competitividad industrial desde la acción digital son algunas de las inversiones y necesidades de las posibles beneficiarias que pueden ser subvencionables. Eólica marina offshore, vigilancia ambiental del litoral, fabricación aditiva, movilidad naval o construcción naval son algunas de las materias incluidas.