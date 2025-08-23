La Junta acoge hasta junio en Cádiz a 80 mujeres en los centros para víctimas de violencia de género

Un total de 80 mujeres han ingresado en los centros integrales de la Junta de Andalucía en Cádiz para víctimas de violencia de género durante este primer semestre del año. Asimismo, se ha acogido a 57 menores que acompañan a sus madres. De esta manera, en el periodo entre enero y junio se ha atendido a 137 personas, que suponen el 11,2% del total de acogimientos en Andalucía.

Los recursos de acogida de Cádiz, que gestiona la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), comprenden dos centros de emergencia, la casa de acogida y los pisos tutelados que prestan atención y protección urgente e inmediata las 24 horas al día y los 365 días. A estos centros se acceden a través del Centro Provincial de la Mujer y, especialmente, del teléfono andaluz de atención a las mujeres 900 200 999.

La responsable andaluza de Igualdad, Loles López, ha destacado que servicio supone “un refugio seguro para aquellas mujeres que tienen que abandonar su hogar de la noche a la mañana por su seguridad y la de sus hijas e hijos”. A este respecto, ha señalado que “la violencia de género es una realidad y, por ello, tenemos que seguir trabajando en la prevención y fortalecer el apoyo a las víctimas”.

Loles López ha explicado que “el servicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género de Andalucía se fundamenta en una intervención integral que promueve la recuperación de las víctimas en todos los ámbitos, por ello, incluye atención psicológica, social, socioeducativa y asesoramiento jurídico”. En este punto, ha recordado que las mujeres ingresan en estos centros junto a sus hijas e hijos y, por ello, ha resaltado, “el servicio se centra en favorecer que la población infantil y juvenil vuelva a la cotidianeidad, tanto educativa como social y afectiva, en el menor tiempo posible”.

Así, estos recursos han acogido hasta junio en Cádiz a 137 personas, 80 mujeres y 57 menores. Los centros de emergencias han tenido la mayor ocupación con un total de 79 personas (52 mujeres y 27 menores); la casa de acogida ha albergado a 40 víctimas de violencia de género (27 mujeres y 13 hijas e hijos); y los pisos tutelados han estado ocupados por dos mujeres y dos menores. En el caso de Andalucía, este servicio ha acogido a un total de 1.220 personas, 731 mujeres y 489 menores.

El Instituto Andaluz de la Mujer ofrece un servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores a su cargo y personas dependientes que las acompañan. Este recurso garantiza la atención de las mujeres y sus hijos e hijas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por la violencia de género prestando acogimiento temporal en centros residenciales en los que se procura su recuperación integral mediante una intervención multidisciplinar que incluye acciones en los ámbitos educativo, social, psicológico y jurídico.

Esta amplia red, que cuenta con centros en todas las provincias andaluzas y medio millar de plazas, permite que ninguna mujer y las personas dependientes a su cargo que se encuentren en una situación de riesgo en Andalucía estén a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. El servicio se sustenta en tres niveles de atención: los centros de emergencia son espacios que prestan protección a las víctimas, garantizándoles una acogida inmediata y una atención de emergencia las 24 horas, durante 365 días. Por su parte, las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen acogida y una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia.

Finalmente, los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar, ubicadas en edificios y zonas normalizadas, destinadas a ofrecer una vivienda, con carácter temporal, a las mujeres y a los menores que las acompañen cuando puedan vivir de forma independiente.