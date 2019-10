La segunda sesión del juicio con jurado al supuesto parricida de Arcos, celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Cádiz con sede Jerez, ha tenido como eje vertebral las declaraciones de los agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que acudieron al domicilio del acusado el 1 de junio de 2017, el día que su bebé de ocho meses fallecía asfixiado.

Varios de los intervinientes han manifestado que ese día, sobre las seis y media de la mañana, recibieron el aviso de una vecina del pueblo alertando de que en una vivienda colindante se estaban escuchando golpes y a un niño pequeño llorar.

Los agentes que se desplazaron de inmediato hasta el lugar, según han explicado en el juicio, no lograron que el procesado les abriera la puerta de su domicilio hasta dos horas después. Durante todo ese tiempo, no escucharon ni gritos ni golpes, solo al pequeño llorar de manera intermitente.

Sobre las ocho de la mañana, el encausado les abrió la puerta de su casa. Varios policías han declarado que, de primeras, el hombre salió a la puerta diciendo que no había pasado nada, si bien cuando le pidieron que se identificase, volvió al interior para buscar su DNI y, una vez que regresó, les confesó: "Yo sé lo que ha pasado. Haced lo que tengáis que hacer".

Un agente de la Policía Local ha afirmado en la vista oral que entró en el domicilio junto a un guardia civil y que se encontró al bebé en el cuarto de matrimonio tumbado en el suelo inconsciente. Algunos de sus compañeros intentaron reanimarlo sin éxito y llamaron a los servicios médicos.

Este policía local ha señalado que vio al padre del niño sentado en una habitación contigua con las manos en la cabeza y los codos apoyados en las rodillas. "¿Cómo has podido hacer esto?, ¿has matado a tu propio hijo?, le pregunté, a lo que él me contestó: Pégame un tiro. Lo he matado yo", ha aseverado este testigo.

Varios agentes intervinientes han coincidido en apuntar que mientras que el padre del niño era trasladado a las dependencias judiciales les refería lo siguiente: "Llevarme a la Peña, que me quiero tirar". Asimismo, han hecho hincapié en que, esa mañana, el supuesto parricida estaba "tranquilo", "empleaba un lenguaje coherente" y "mostraba arrepentimiento". "No hizo alusión alguna a que estuviese recibiendo mensajes apocalípticos en su móvil. No fue hasta el día después del crimen que empezó a hablar del demonio y del diablo", ha indicado un policía.