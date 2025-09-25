Juicio al acusado de dejar morir a su madre en El Puerto: "Gloria pesaba 33 kilos"

"Ni la alimentaba, ni le daba de beber, ni la aseaba. No le cambiaba los pañales, ni limpiaba su entorno. No le procuraba asistencia médica, ni le curaba las heridas infectadas, úlceras de presión provocadas por no cambiarla de posición. Gloria, la víctima, tenía 88 años y era absolutamente dependiente para todo. Quedó postrada en una cama hasta el día en el que murió, el 29 de marzo de 2022. La causa fundamental del fallecimiento fue un cuadro de desnutrición extrema. Gloria pesaba 33 kilos". Éste fue parte del alegato inicial que la representante del Ministerio Fiscal ofreció a los miembros del jurado que se encargarán de juzgar en los próximos días al hombre acusado de dejar morir a su madre en el domicilio familiar, ubicado en El Puerto de Santa María.

La vista con tribunal popular arrancó este jueves en el Palacio de Justicia de Cádiz y se prolongará hasta la semana que viene. La Fiscalía sostiene que el encausado cometió un asesinato y solicita prisión permanente revisable, la pena máxima que contempla el Código Penal. La defensa, sin embargo, habla de un "fallo multiorgánico de todas las instituciones, tanto de Salud como de los Servicios Sociales" y plantea la absolución del acusado.

El procesado, por su parte, solicitó declarar en último lugar, después de la práctica de las pruebas testificales y periciales, petición que la magistrada presidenta del tribunal del jurado aceptó, pues así lo contempla la Ley.

"Tenía plenas facultades"

La fiscal del caso explicó a los miembros del jurado que el procesado y su hermano con discapacidad visual -ya fallecido- residían junto a su madre, de 88 años, en el mismo domicilio, en El Puerto de Santa María. La progenitora, por razón de su edad así como por un ictus que sufrió en el año 2004, padecía un deterioro progresivo, por lo que no podía ni caminar ni alimentarse ni asearse por sí misma, añadió.

La Fiscalía expuso en su alegato inicial que el hijo desatendió totalmente las necesidades más elementales de su progenitora, a pesar de ser consciente de su situación y pese a tener capacidad para ocuparse de ella. "Durante las próximas sesiones del juicio vendrán a la sala peritos que corroborarán que el acusado tenía plenas facultades para cuidar a su madre, y no lo hizo", apostilló.

Asimismo, precisó que el encausado no le procuró asistencia médica hasta el 28 de marzo de 2022, cuando llamó al 061 y su madre tuvo que ser trasladada al hospital, donde ingresó a las 22:13 horas. Cuando la mujer llegó al centro hospitalario presentaba un estado caquéctico, de deshidratación en piel y mucosas, mala higiene personal y úlceras de presión en los talones y en el sacro con signos de sobreinfección.

La víctima murió horas después de su ingreso, el 29 de marzo de 2022 a las 9:15 horas. "La causa fundamental del fallecimiento fue un cuadro de desnutrición que presentaba una caquexia extrema, con úlcera de cúbito de gran tamaño con superficies necrosadas y exposición del hueso a nivel coxal derecho", apuntó el Ministerio Público, que demandó a los miembros del jurado que "hicieran justicia".

"Es torpe, sin habilidades sociales"

La defensa del procesado también se dirigió al tribunal popular para exponerles los argumentos que sustentan su petición de libre absolución. El letrado advirtió que el encausado "nunca tuvo intención de acabar con la vida de su madre". "Es una persona torpe y con pocas habilidades sociales, pero su comportamiento no fue doloso", afirmó.

Dijo también que el acusado se había hecho cargo "toda su vida" de su padre invidente, de su hermano -también ciego- y de su madre, si bien matizó que "no tenía formación médica alguna". Apuntó además que padece síndrome de Diógenes, un trastorno del comportamiento caracterizado por el aislamiento social voluntario, el abandono del autocuidado y la acumulación de objetos y basura en el hogar.

El abogado defensor señaló que, en este caso, se produjo "un fallo multiorgánico de todas las instituciones del Estado, desde Salud hasta los Servicios Sociales, que fueron advertidos por los vecinos sobre el mal olor y la presencia de insectos en la casa de la víctima". El procesado, aseveró, "debió ser incapacitado para cuidar a su progenitora, de quien se tendría que haber hecho cargo la Administración".

Por último, la defensa habló de una deficiente asistencia a Gloria, la víctima, durante su estancia en el hospital.