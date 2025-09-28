Jucil denuncia falta de medios en la Sierra de Cádiz: una patrulla de la Guardia Civil para 6 pueblos y un área de 400 kilómetros

La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha denunciado la falta de medios en la Sierra de Cádiz tras la aparición del cadáver de un hombre de 61 años con signos de violencia en la madrugada del sábado en la localidad de Benaocaz, un caso que se encuentra bajo investigación por posible homicidio.

Según el comunicado de la asociación, esa misma noche una sola patrulla de la Guardia Civil tuvo que hacerse cargo de seis municipios de la comarca —Prado del Rey, El Bosque, Ubrique, Benaocaz, Villaluenga y Grazalema— con una población de 27.700 habitantes y un área de unos 400 kilómetros cuadrados.

La situación, según Jucil Cádiz, se repitió en Villamartín, Puerto Serrano, Algodonales, Zahara y El Gastor, con una sola patrulla para 27.000 vecinos; en Olvera, Setenil, Torre-Alhaquime y Alcalá del Valle, con 16.200 habitantes; y en Arcos de la Frontera, Bornos y Espera, donde además ocho agentes fueron destinados a tareas de orden público en la Feria de Arcos.

En este último municipio, la asociación subraya que se produjeron incidentes graves, como incendios de vehículos, contenedores y un cuadro eléctrico público, mientras únicamente una patrulla cubría toda la zona.

Jucil Cádiz considera que "esta situación es insostenible" y advierte de que la falta de personal, el despliegue insuficiente y la sobrecarga de trabajo "ponen en riesgo tanto la seguridad de los ciudadanos como la integridad de los propios guardias civiles".

Por ello, reclama al Ministerio del Interior un refuerzo urgente de efectivos y medios materiales "que permita a la Guardia Civil cumplir su misión en condiciones dignas y seguras".