Jubilados europeos, marroquíes y venezolanos, población extranjera en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz tienen una bajo porcentaje de población extranjera.

Destacan la comunidad marroquí, los centroeuropeos y el auge de los venezolanos

Cádiz envejece cada vez más: la ciudad con la edad media más alta de toda la provincia

Provincia de Cádiz
Provincia de Cádiz / DC

08 de noviembre 2025 - 06:00

La provincia de Cádiz, a pesar de su cercanía geográfica con el continente africano, presenta uno de los porcentajes de población extranjera más bajos de Andalucía, con un 5,3 % del total de habitantes (66.623 personas en 2024).

Porcentaje de población extranjera en Andalucía (2024)

Provincia Total población Población extranjera % Extranjera
Almería767.629175.94622,9%
Cádiz1.261.14466.6235,3%
Córdoba773.67429.3453,8%
Granada942.79583.4508,9%
Huelva537.14860.11611,2%
Jaén617.90524.1363,9%
Málaga1.788.988338.17718,9%
Sevilla1.973.366102.9325,2%

Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén

Población extranjera por municipio (2024)

Municipio Total Extranjera % Extranjera
Alcalá de los Gazules5.2311312.50%
Alcalá del Valle4.932841.70%
Algar1.445704.84%
Algeciras125.04711.8419.47%
Algodonales5.4371993.66%
Arcos de la Frontera31.0558712.81%
Barbate22.7258383.69%
Benalup-Casas Viejas7.2722022.78%
Benaocaz761314.07%
Bornos7.5321572.08%
Cádiz (capital)111.1803.0712.76%
Castellar de la Frontera2.9901575.25%
Chiclana de la Frontera89.8054.3584.85%
Chipiona19.9157233.63%
Conil de la Frontera24.0421.6616.91%
El Bosque2.2491034.58%
El Gastor1.706854.98%
El Puerto de Santa María90.4233.9804.40%
Espera3.776501.32%
Grazalema2.007693.44%
Jerez de la Frontera214.8448.7644.08%
Jimena de la Frontera6.78892513.63%
La Línea de la Concepción64.9876.3469.77%
Los Barrios24.5401.2224.98%
Medina Sidonia11.8063352.84%
Olvera7.8493434.37%
Paterna de Rivera5.516851.54%
Prado del Rey5.7021823.19%
Puerto Real42.0951.3703.25%
Puerto Serrano6.891901.31%
Rota29.9601.7405.81%
San Fernando93.7931.7431.86%
San José del Valle4.469821.84%
San Martín del Tesorillo2.75455920.30%
San Roque34.6176.13917.74%
Sanlúcar de Barrameda69.8871.4652.10%
Setenil de las Bodegas2.636461.75%
Tarifa18.6572.02310.84%
Torre Alháquime800141.75%
Trebujena7.0511692.40%
Ubrique16.4416143.73%
Vejer de la Frontera13.0417085.43%
Villaluenga del Rosario467143.00%
Villamartín12.2492812.29%
Zahara1.360362.65%

Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén

El Campo de Gibraltar concentra gran parte de la población extranjera, ya que en torno al 50 % de los extranjeros de la provincia residen en sus municipios. En Algeciras destaca una fuerte presencia marroquí, mientras que en La Línea de la Concepción predomina la población transfronteriza.En el resto de municipios del Campo de Gibraltar predominan las nacionalidades centroeuropeas.

Top nacionalidades extranjeras en Cádiz (2024)

País Habitantes % sobre total extranjero
Marruecos12.89720,2%
Reino Unido6.3609,9%
Venezuela4.4456,9%
Italia1.9413,0%
Rumanía2.0913,3%
Alemania2.0953,3%
Colombia1.9543,1%
Brasil1.6212,5%
China1.5922,5%
Portugal8931,4%

Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén

Aunque Marruecos es el principal país de origen, con 12.897 residentes, pocos de los inmigrantes que llegan desde África acaban estableciendo su residencia definitiva en territorio gaditano. Las dificultades para acceder a una vivienda y el alto índice de desempleo obligan a muchos a trasladarse a otras zonas.

Distribución de población extranjera por continente (Cádiz, 2024)

Continente Habitantes % sobre total extranjero
Europa27.36542,8%
África14.80023,1%
América del Sur11.50017,9%
América Central y Caribe4.0006,3%
Asia6.0009,4%
Oceanía1000,2%
Total63.976100%

Fuente: INE (Censo 2024) · Elaboración: M. Guillén

Por otra parte, es abundante la presencia de europeos, especialmente procedentes del Reino Unido (6.360 personas), Italia (1.941) y Alemania (2.095), que eligen Cádiz atraídos por su clima templado y la calidad.

También destaca el crecimiento reciente de población latinoamericana, procedentes de Venezuela (4.445 personas), Colombia (1.954) y Brasil (1.621).

También te puede interesar

Lo último

stats