Jubilados europeos, marroquíes y venezolanos, población extranjera en la provincia de Cádiz

La provincia de Cádiz, a pesar de su cercanía geográfica con el continente africano, presenta uno de los porcentajes de población extranjera más bajos de Andalucía, con un 5,3 % del total de habitantes (66.623 personas en 2024).

Porcentaje de población extranjera en Andalucía (2024) Provincia Total población Población extranjera % Extranjera Almería 767.629 175.946 22,9% Cádiz 1.261.144 66.623 5,3% Córdoba 773.674 29.345 3,8% Granada 942.795 83.450 8,9% Huelva 537.148 60.116 11,2% Jaén 617.905 24.136 3,9% Málaga 1.788.988 338.177 18,9% Sevilla 1.973.366 102.932 5,2% Haz clic para activar el mapa Población extranjera por municipio (2024) Municipio Total Extranjera % Extranjera Alcalá de los Gazules 5.231 131 2.50% Alcalá del Valle 4.932 84 1.70% Algar 1.445 70 4.84% Algeciras 125.047 11.841 9.47% Algodonales 5.437 199 3.66% Arcos de la Frontera 31.055 871 2.81% Barbate 22.725 838 3.69% Benalup-Casas Viejas 7.272 202 2.78% Benaocaz 761 31 4.07% Bornos 7.532 157 2.08% Cádiz (capital) 111.180 3.071 2.76% Castellar de la Frontera 2.990 157 5.25% Chiclana de la Frontera 89.805 4.358 4.85% Chipiona 19.915 723 3.63% Conil de la Frontera 24.042 1.661 6.91% El Bosque 2.249 103 4.58% El Gastor 1.706 85 4.98% El Puerto de Santa María 90.423 3.980 4.40% Espera 3.776 50 1.32% Grazalema 2.007 69 3.44% Jerez de la Frontera 214.844 8.764 4.08% Jimena de la Frontera 6.788 925 13.63% La Línea de la Concepción 64.987 6.346 9.77% Los Barrios 24.540 1.222 4.98% Medina Sidonia 11.806 335 2.84% Olvera 7.849 343 4.37% Paterna de Rivera 5.516 85 1.54% Prado del Rey 5.702 182 3.19% Puerto Real 42.095 1.370 3.25% Puerto Serrano 6.891 90 1.31% Rota 29.960 1.740 5.81% San Fernando 93.793 1.743 1.86% San José del Valle 4.469 82 1.84% San Martín del Tesorillo 2.754 559 20.30% San Roque 34.617 6.139 17.74% Sanlúcar de Barrameda 69.887 1.465 2.10% Setenil de las Bodegas 2.636 46 1.75% Tarifa 18.657 2.023 10.84% Torre Alháquime 800 14 1.75% Trebujena 7.051 169 2.40% Ubrique 16.441 614 3.73% Vejer de la Frontera 13.041 708 5.43% Villaluenga del Rosario 467 14 3.00% Villamartín 12.249 281 2.29% Zahara 1.360 36 2.65%

El Campo de Gibraltar concentra gran parte de la población extranjera, ya que en torno al 50 % de los extranjeros de la provincia residen en sus municipios. En Algeciras destaca una fuerte presencia marroquí, mientras que en La Línea de la Concepción predomina la población transfronteriza.En el resto de municipios del Campo de Gibraltar predominan las nacionalidades centroeuropeas.

Top nacionalidades extranjeras en Cádiz (2024) País Habitantes % sobre total extranjero Marruecos 12.897 20,2% Reino Unido 6.360 9,9% Venezuela 4.445 6,9% Italia 1.941 3,0% Rumanía 2.091 3,3% Alemania 2.095 3,3% Colombia 1.954 3,1% Brasil 1.621 2,5% China 1.592 2,5% Portugal 893 1,4%

Aunque Marruecos es el principal país de origen, con 12.897 residentes, pocos de los inmigrantes que llegan desde África acaban estableciendo su residencia definitiva en territorio gaditano. Las dificultades para acceder a una vivienda y el alto índice de desempleo obligan a muchos a trasladarse a otras zonas.

Distribución de población extranjera por continente (Cádiz, 2024) Continente Habitantes % sobre total extranjero Europa 27.365 42,8% África 14.800 23,1% América del Sur 11.500 17,9% América Central y Caribe 4.000 6,3% Asia 6.000 9,4% Oceanía 100 0,2% Total 63.976 100%

Por otra parte, es abundante la presencia de europeos, especialmente procedentes del Reino Unido (6.360 personas), Italia (1.941) y Alemania (2.095), que eligen Cádiz atraídos por su clima templado y la calidad.

También destaca el crecimiento reciente de población latinoamericana, procedentes de Venezuela (4.445 personas), Colombia (1.954) y Brasil (1.621).