Un joven herido grave por el incendio de una finca en Chipiona

Un joven de 21 años de edad ha resultado herido grave como consecuencia del fuego originado en una finca de Chipiona. Según fuentes del 112, sobre las 9.28 de este domingo ha coordinado la intervención por este incendio en la vivienda localizada en el Camino de Lucena de esta localidad gaditana.

Acto seguido, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, ha trasladado a un joven herido grave de 21 años a un centro hospitalario. Los Bomberos han procedido a la extinción del fuego en la finca, afectada principalmente por hollín de la combustión. Las causas del incendio no han trascendido.

Cómo evitar los incendios

- Mantén alejados elementos inflamables de las fuentes de calor

- Mucho cuidado con las mesas camilla y los braseros

- Utiliza cargadores, luces y elementos eléctricos de calidad, que están marcados con CE

- Realiza un correcto mantenimiento de chimeneas, calentadores de gas y ventilación de las cocinas

- No sobrecargues los enchufes y otros sistemas eléctricos

-Vigilar la comida que está puesta al fuego

- En caso de incendio sal de casa, siempre que no haya humo en el camino, cierra las puertas y llama al 112 (Emergencias) o al 085 (Bomberos)

Ojo con las escaleras

Las escaleras suelen ser el camino que toma el humo cuando sale de una vivienda para ascender primero buscando una salida y, si todo el hueco se llena, descender incluso hasta las plantas más bajas. No es un lugar seguro; más bien al contrario: es la trampa en la que caen más víctimas de la mortal inhalación de humo.

Usa detectores de humo: "salvan vidas"

Desde bomberos también recuerdan que los detectores de humo son muy útiles como elemento de prevención para los incendios en viviendas. Son dispositivos muy económicos y muy fáciles de instalar. Está demostrado que pueden salvar vidas gracias al potente sonido que emiten en caso de detección de humo, alertando así rápidamente a los ocupantes de la casa y al vecindario. El CBPC tiene activa una campaña de instalación de estos dispositivos en todas las viviendas de la provincia de personas mayores y dependientes, aún así se recomienda a toda la ciudadanía adquirir e instalar un dispositivo de estas características.