Javier Pizarro (PSOE) exige a la presidenta de Diputación que pida disculpas por haber dejado fuera del pleno a los alcaldes

El vicesecretario general de la CEP del PSOE y portavoz del grupo Socialista en la diputación de Cádiz, Javier Pizarro, lamenta que transcurra la semana sin que la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, haya pedido disculpas a los alcaldes del PSOE que en el pasado Pleno se quedaron tras un cordón y con presencia de vigilante de seguridad para impedirles entrar en el salón de plenos tras haber solicitado formalmente al servicio de protocolo su asistencia como público.

"Fue un exceso de la presidenta, una situación inédita en la casa que asombró a propios y extraños ante la que nadie daba crédito", señala Pizarro que insiste en que "su comportamiento fue indignantemente antidemocrático y fuera de lugar en una institución pública". "Ha tratado a representantes públicos, a autoridades municipales como si fueran de la kale borroka, merecen todos una explicación además de las disculpas personales por parte de la presidenta", indica para apuntar que "hasta se pidieron refuerzos de vigilancia para ese día como si tuvieran que evitar altercados". "Sobre todo, esperamos que un episodio así no se repita jamás en la que es la casa de todos los gaditanos", anota.

Foto difundida por el PSOE en la que se aprecia la colocación de sillas extra para un acto en el salón de plenos de Diputación

El portavoz socialista rechaza las excusas ofrecidas de aforo completo pues esta misma semana se ha celebrado un acto en el salón regio y se pusieron sillas de más para albergar las solicitudes de público. "Lo que ocurre es que ese día sabiendo que habíamos pedido asistencia para 16 personas, gente del PP entre asesores y no asesores, okuparon todas las sillas del público para justificar la respuesta que nos habían dado denegando", explica Pizarro que lamenta que "el PP se entretenga en este tipo de estrategias absurdas en lugar de atender a lo verdaderamente importante como son las reclamaciones que realizan los alcaldes para que se haga un reparto igualitario de los fondos de la Diputación".

"Nuestros alcaldes fueron allí para defender los intereses de sus vecinos", señala Pizarro que también exige al portavoz del PP, Juancho Ortiz, que se disculpe por los insultos que profirió contra los regidores socialistas en esa misma sesión plenaria donde se materializaba "el séptimo atraco vía modificación presupuestaria a los fondos de la Diputación por parte de La Línea 100x100 y el PP".