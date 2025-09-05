De Jaén a Cádiz en tren con una hora extra de viaje

Mientras el Ministro de Transportes, Óscar Puente, reconoce los problemas del sistema ferroviario y anuncia nuevo trenes de aquí a unos años, el servicio sigue acumulando incidencias en las líneas que terminan o comienzan Cádiz.

Los trenes de Largo Recorrido que vienen de Barcelona (el Torre del Oro) o los Media Distancia desde Jaén son, junto a los Alvia que nos conectan con Madrid, los que se llevan la palma en cuanto a impuntualidad. El penúltimo capítulo ocurrió este mismo viernes con un MD procedente de la otra punta de la región.

El tren, atestado de pasajeros, curiosamente la gran mayoría con destino la estación de Plaza de Sevilla en Cádiz, llegó a la terminal de Santa Justa en Sevilla procedente de Jaén acumulando ya media hora de retraso. Con todos los viajeros ya acomodados, el tren no acabó de arrancar, hasta que desde la megafonía interior se informó que el tren sufría una avería y había que cambiar a otro situado en una vía cercana. Una suerte, en todo caso, ya que no es habitual encontrar de forma inmediata un sustituto cuando un tren se estropea.

Con todo el proceso de cambio de un tren que viajaba al completo al que sí funcionaba, finalmente se llegó a la terminal gaditana casi con una hora de retraso. Para las estadísticas.