Las izquierdas andaluzas retoman la Base de Rota como pivote ideológico

OTAN, no, bases fuera. El lema, tan propio de la Transición y primeros de los ochenta, fue adquiriendo con el tiempo un color sepia. Era un tropo desfasado. Pasaron incluso dos "no a la guerra" (los dos con Irak) y la vida seguía. Ni siquiera el conflicto de Ucrania supuso una diferencia considerable. Hasta que, esta misma semana -y tras algún intento ahogado en el último momento-, los tambores de guerra eclosionaron.

Como el andalucismo, otro referente común de hace casi medio siglo, la oposición a las bases estadounidenses empieza a tomar forma de nuevo. Para ciertos sectores de la izquierda, nunca se desfiguró: "De hecho, precisamente este 12 de abril se cumplen 40 años del referéndum de la OTAN -señala desde Adelante Andalucía, José Ignacio García-, y yo diría que hoy el tema está más vigente que nunca, en un contexto mundial que nos obliga a mirar a los conflictos más allá del bilateralismo".

"Máxime -continúa el portavoz de Adelante Andalucía-, cuando Estados Unidos está cambiado su naturaleza democrática y caminando hacia un sistema autoritario". Por eso, García realizaba hoy un llamamiento a favor de "echar al Ejército de Estados Unidos de las bases andaluzas" de Rota y Morón, y animaba al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a aclarar si está "con Andalucía" o alineado con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Para Adelante Andalucía resulta meritoria la decisión del Gobierno (de Pedro Sánchez) de impedir que se usen las bases de Morón y Rota, ubicadas "en territorio andaluz": "Que no se puedan emplear para esta misión en concreto supone un cambio cualitativo muy pertinente -señala García-, pero no nos podemos quedar a medias y hay que pedirle al gobierno que sea valiente y que trabaje por romper el acuerdo".

Posicionadas frente al Mediterráneo pero más estables -como se ha demostrado- que las bases norteamericanas en Oriente Medio, Estados Unidos puede seguir operando sin las bases andaluzas pero recurrir a las que mantiene en Sigonella (Sicilia), Rammstein (Alemania) y Aviano (Italia), además de las británicas en Chipre y Malta.

EL CHANTAJE DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

José Ignacio García ha instado también tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía a poner en marcha "un plan específico de empleo para Morón y Rota, para que nadie tenga que depender de las bases americanas". Una propuesta que va en la línea seguida por Adelante Andalucía en su defensa de los intereses de la región, como mostraba el lema del pasado 28F ("Soberanía para defender nuestros derechos"). Romper esa dependencia de la influencia estadounidense sería, indica, "el primer paso para garantizar cierta soberanía".

El portavoz de Adelante Andalucía pone como ejemplo los casos de Torrejón de Ardoz o de Zaragoza, que estuvieron también bajo control de Estados Unidos para pasar a ser de uso militar español. "No soy ingenuo, sé que algo así no va a pasar -añade-, pero el tema es por qué, siendo algo posible, ha sucedido en otros territorios y no aquí. Siempre hablamos de los puestos de trabajo que proporciona la Base, y por eso insistimos en lo del plan de empleo específico, porque que tu opción sea ponerte en peligro porque te dan de comer, es una situación de chantaje".

"Hay que tener muy claro -subraya García- que lo que da dinero está en Madrid, y lo que te pone en peligro lo mandan a la periferia".

José Ignacio García no ha sido, sin embargo, la única voz de izquierda que ha señalado la problemática que suponen las bases norteamericanas. Así, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha criticado el silencio del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, y del PP-A sobre el uso de las bases militares de Rota y Morón, "porque si gobernara el PP en toda España tendríamos ahora una situación de guerra en Andalucía con el uso de las bases por parte de Donald Trump y su locura con Oriente Próximo".

Maíllo se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha alertado de que "estamos en una situación muy delicada y afortunadamente con una posición acertada del Gobierno español en algo que no ha afectado a los andaluces como las bases de Rota y Morón".

LOS DESTRUCTORES YA SE HAN DESPLEGADO

Lo cierto es que desde la Base de Rota ya se han desplegado los destructores antimisiles 'USS Roosevelt' y el 'USS Bulkeley', que se han dirigido hacia el Mediterráneo Oriental como parte del despliegue naval puesto en marcha para la operación Furia Épica. No es de extrañar esta participación, ya que estos buques realizan patrullas habituales por la zona en conflicto, en rotación -de hecho, el Roosevelt ya se encontraba en el Mediterráneo a final de enero- y ya tuvieron papeles en los ataques a Siria y en otros momentos del conflicto con Irán.

No hay que olvidar que en junio de 2025, las bases andaluzas fueron escala del refuerzo militar de EEUU en la zona con la llegada de bombarderos y aviones cisterna; mientras que en 2024, los destructores del escudo antimisiles apoyaron a Israel en el ataque de Irán para derribar misiles balísticos.

Antonio Maíllo ha defendido, no obstante, que Andalucía es una "comunidad de paz y, por tanto, estamos en el lado correcto" ante el conflicto abierto en Oriente Medio "por responsabilidad política por encima de cualquier otra consideración", ya que ha calificado como una "frivolidad" hablar de "interés electoral en el momento tan grave de la humanidad que estamos viviendo".

También a la encíclica pascual (o al carácter pacífico de los andaluces) hacía referencia la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, que reclamaba igualmente al presidente de la Junta que se pronunciara sobre el uso de las bases en la guerra contra Irán. Gómez también ha aprovechado para calificar de "muy valiente" la posición del Gobierno, convencida de que "lidera una posición" en el seno de la Unión Europea.

Respecto a las amenazas de Donald Trump de romper relaciones comerciales con España, Gómez ha minimizado la bravata: "La política comercial en el seno de la Unión Europea es global", ha señalado, y en caso de imponerle aranceles a España "tendrían que imponérselos a toda la Unión Europea".