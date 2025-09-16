IU Cádiz abre el curso político en la Diputación defendiendo la circunvalación de Ubrique

Izquierda Unida inaugura el curso político llevando a la Diputación de Cádiz dos importantes reivindicaciones en materia de infraestructuras que afectan a la Costa Noroeste y a la Sierra de Cádiz. IU en el Pleno provincial insta a la Junta de Andalucía a que “priorice y ejecute con urgencia la circunvalación del municipio de Ubrique, dotando a la A-373 de las mejoras necesarias para garantizar la seguridad vial y la correcta comunicación con las áreas industriales”; además, pide a la administración autonómica que acelere los trámites administrativos y presupuestarios para iniciar las obras de construcción de la circunvalación “sin más demoras” y que reafirme “un compromiso público claro para mantener y mejorar de forma continuada las infraestructuras viarias de Ubrique y su entorno”.

Insiste el diputado de IU, Ramón Galán, en la fortaleza del sector de la piel en Ubrique, “pilar fundamental para la economía local y el empleo en la zona”. Sin embargo, lamenta que “el municipio sufre un grave problema en sus comunicaciones por carretera, que afecta directamente a la seguridad vial y a su desarrollo económico”; “actualmente, las vías que conectan Ubrique con municipios vecinos y áreas industriales presentan un estado deficiente, con carreteras inseguras y obsoletas que dificultan el tráfico tanto de personas como de mercancías, fundamentalmente la A-373, que conecta con Villamartín, Cortes y el Campo de Gibraltar. El tránsito de vehículos pesados por el casco urbano genera peligrosidad y altos riesgos de accidentes”, incide el diputado de IU en la moción que defenderá este miércoles.

La ejecución de la circunvalación, según explica Galán, “es vital para descongestionar el casco urbano, mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso a los polígonos industriales ubicados a las afueras de la población”. La circunvalación propuesta, que partiría de la A-373 a la altura de la estación de servicio y bomberos, atravesaría la zona de Los Olivares y conectaría con la principal área industrial y comercial, “impulsando el desarrollo económico y mejorando la calidad de vida de los vecinos”, defiende IU.

En el caso concreto de la A-471, en la Costa Noroeste, la moción de IU insta a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía a “poner en marcha los procedimientos técnicos y administrativos necesarios para proceder a la redacción del proyecto de desdoble de la A-471 como actuación prevista dentro del Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad (MITMA) aprobado por la Junta de Andalucía”. De igual forma, la iniciativa que defenderá Galán reclama a la Junta que establezca “un calendario de ejecución de dicha inversión para la consecución de una mayor y mejor articulación y vertebración de las provincias de Sevilla y Cádiz”.

Recuerda el diputado provincial de IU que las provincias de Cádiz y Sevilla cuentan con una población superior a los tres millones de habitantes y son uno de los polos de concentración poblacional más importantes de toda Andalucía, lo que no se corresponde con las deficiencias que presentan las carreteras que unen a estos dos focos de población, según el diputado. Concretamente, indica la moción que “la A-471, con su actual estructura de calzada única con dos carriles, soporta un tráfico rodado que asciende a más de 10.000 vehículos diarios, superando los 15.000 diarios con motivo de los desplazamientos veraniegos a la costa gaditana”. Añade, asimismo, que “de esta importante cantidad de vehículos, muchos de ellos son de gran tonelaje, dada la importante actividad agrícola de los municipios por los que discurre”.

Para IU, el desdoble de la carretera A-471 representa “la oportunidad para conseguir una conexión mediante carretera de gran capacidad entre la ciudad de Sevilla y su gran área metropolitana con los municipios situados en la Costa Oeste de Cádiz, comunicando de esta forma a más de un millón de habitantes situados en el área de influencia de la capital sevillana con las más importantes ciudades costeras y turísticas de la provincia de Cádiz (Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Rota), así como con importantes focos de atracción turística como supone el complejo de Costa Ballena, además de afectar esta vía al municipio de Trebujena”.