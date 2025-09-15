Almudena Martínez reivindica el PFEA como elemento transformador del territorio en la Sierra de Cádiz

La Diputación de Cádiz dice que sigue firme en su apuesta por la creación de empleo y para conseguir este objetivo el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) es un instrumento clave y la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, quiso este lunes comprobar de primera mano cómo evolucionan algunos de los proyectos que se están ejecutando en el marco del mismo en dos municipios de la Sierra: Algar y Ubrique.

En Algar, la presidenta visitó la zona en la que se están llevando a cabo los trabajos financiados con cargo al PFEA. En el caso del municipio algareño se llevan a cabo dos obras. Por un lado, dentro del apartado de Garantía de Rentas, se está ejecutando la tercera fase de obra de la construcción de nichos en el cementerio municipal, que pasará así de 96 nichos a un total de 128.

La otra obra es la de la tercera fase de la construcción de un edificio municipal en una finca de 300 metros cuadrados que alojará un vivero de empresas y espacio para almacenamiento. Ambas obras van a generar hasta su finalización un total de 1.883 jornales. -dmayoría de localidades de la provincia, la gestión de las actuaciones. Almudena Martínez ha defendido el papel de la Diputación como “pulmón de los pueblos pequeños”, ya que gracias a la ayuda de la institución provincial se hacen obras inasumibles para los ayuntamientos por sus propios medios.

A continuación, Almudena Martínez, Javier Bello y Ana Bertón han visitado Ubrique, donde han sido recibidos por el alcalde Mario Casillas y otros miembros de su equipo de Gobierno. En Ubrique se están llevando a cabo dos obras con fondos del PFEA. La primera de ellas consiste en la realización de mejoras en la urbanización de la calle Rojas y se desarrolla dentro del programa de Garantía de Rentas. En concreto, como ha comprobado Almudena Martínez, se ha construido una escalinata entre esta vía y la futura explanada del mercado de abastos, además de otras actuaciones complementarias.

La segunda actuación que se ejecuta en Ubrique con cargo al PFEA, en este caso dentro del programa de Empleo Estable, es la adecuación del complejo deportivo de la piscina municipal y el acondicionamiento de un local para distintas actividades deportivas demandas por la población.

La Diputación aporta casi 20.000 euros para la compra de materiales entre ambas obras, que generan 1.769 jornales, la mayoría de ellos para personal no cualificado. La presidenta ha mostrado su satisfacción al comprobar los resultados de unos proyectos que se desarrollan gracias a un programa que es “ejemplo de coordinación entre administraciones” -Gobierno central, Junta de Andalucía y Diputaciones- y que posibilita no sólo una mejora de las infraestructuras y servicios de los pueblos y ELA gaditanas, sino también que los trabajadores vinculados al régimen eventual agrario completen los jornales necesarios para acceder al subsidio agrario. Esto conlleva además, como ha explicado Almudena Martínez, la fijación de la población en el territorio rural de la provincia, además de potenciar el turismo, con lo que el PFEA se presenta como un plan fundamental para la economía local de los municipios en los que se lleva a cabo.

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Ana Bertón, ha indicado que “este programa atestigua la importancia de la colaboración institucional para impulsar mejoras e iniciativas en los municipios. Este esfuerzo compartido se traduce en actuaciones públicas que benefician, en este caso, a los vecinos y las vecinas de la Sierra de Cádiz”. También ha añadido que “estas tareas generan empleo y contribuyen a fijar a la población al territorio”, además de incidir en “la apuesta del Gobierno andaluz por esta comarca”.

En la edición 2024 del PFEA se ejecutan en la provincia de Cádiz un total de 103 intervenciones -39 de Empleo Estable y 64 de Garantía de Rentas-. La inversión total entre las tres administraciones implicadas supera los 32 millones de euros. De esta cantidad, Diputación y Junta de Andalucía aportan en torno a 10 millones de euros para la compra de materiales. La Diputación se encarga además de la gestión de la mayoría de los proyectos. El Estado asume los 22 millones restantes para sufragar el plan.