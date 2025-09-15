CCOO califica de “burla” la eliminación del ciclo de FP del Aceite en Olvera tras su presentación oficial

CCOO ha calificado de “burla” y “estafa” la eliminación del ciclo de FP de Aceite de Oliva y Vino en el IES Zaframagón de Olvera, apenas 15 días después de su presentación oficial el 19 de junio. El sindicato denuncia que la Delegación de Educación presionó a los alumnos matriculados para que renunciaran, lo que consideran una maniobra para justificar la cancelación por baja inscripción.

El secretario provincial, Santiago Acha, recordó que el ciclo fue presentado por la exdelegada Isabel Paredes junto a la delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo. Acha exigió que Colombo actúe para mantener el ciclo o, de lo contrario, “siga el ejemplo de Paredes y dimita”.

Según CCOO, la Delegación impidió la difusión y matriculación del ciclo hasta su anuncio político, lo que dificultó su implantación. Acha criticó la falta de rigor institucional y recordó que Colombo aseguró que el ciclo respondía a una demanda real del territorio.

Lo más grave, según el sindicato, fue que en julio "se contactó telefónicamente a los alumnos para que renunciaran", una acción que califican de “estafa con coacciones”, especialmente preocupante al tratarse de menores. CCOO advierte que, si no se restablece el ciclo, emprenderá acciones legales para identificar a los responsables de las llamadas.

El sindicato también denuncia que algunos alumnos han quedado en situación de indefensión y que" la Delegación presionó al centro educativo para acelerar contactos con el tejido productivo local", y luego para colaborar en la supresión del ciclo, desmotivando su difusión.

CCOO recuerda que este ciclo sustituía al de Mediación Comunicativa, eliminado previamente con la promesa de que no habría recortes. “Ahora ya lo podemos decir: sí los hay. Se cargan el ciclo prometido. Duró 15 días”, afirmó Acha, quien también reivindicó la implantación del ciclo de Educación Infantil, muy demandado en Olvera.

Guiomar Yagüe, responsable de la sección de pública docente de CCOO, denunció que la Delegación está “cruzando todas las líneas rojas” y que su estrategia de presión extralegal no es nueva. Recordó el cierre del colegio Almenara de El Soto días antes del curso, instando a las familias a “buscarse la vida” o matricularse en otro municipio.

CCOO exige que el delegado de Educación se pronuncie sobre la continuidad del ciclo y asuma responsabilidades. “La decepción con esta administración es continua. Recortan en la pública y desmantelan la FP para entregarla a manos privadas, pero no nos doblegarán”, concluyó Yagüe.

Finalmente, CCOO Cádiz exige que se respeten los derechos del alumnado y se reabra el ciclo, ampliando la matrícula. De no ser así, el sindicato estudiará acciones legales contundentes contra la Delegación.