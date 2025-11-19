Investigado un camionero que circulaba por la Rota-Jerez: duplicaba la tasa de alcohol, dio positivo en drogas y no tenía puntos en el carné

La Guardia Civil ha investigado al conductor de un vehículo articulado de 40 toneladas en el transcurso de un punto de verificación de transportes en la carretera A-2078 que une Rota y Jerez. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre cuando agentes pertenecientes al Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Jerez de la Frontera procedieron a la inspección del camión apreciando síntomas evidentes de que el conductor se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o drogas tóxicas. Tras realizarle las correspondientes pruebas de detección de drogas y de alcohol, el conductor arrojó un resultado positivo en ambas pruebas, duplicando la máxima permitida en el caso de la de alcohol.

El conductor además conducía careciendo de permiso de conducir por la pérdida total de puntos del permiso de conducir, por lo que fue investigado como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, recogido en el artículo 384 del Código Penal, castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a noventa días.