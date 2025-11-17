Muere un motorista al salirse de la A-4 a la altura del barrio Jarana, en Puerto Real

Un motorista ha fallecido durante la tarde de este lunes al salirse con su motocicleta cuando circulaba por la carretera A-4 a la altura del barrio Jarana, en Puerto Real, según ha informado el servicio de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El accidente se ha producido poco antes de las 14 horas en el punto kilométrico 664 en sentido hacia Jerez. En este momento, los servicios de Emergencias 112 de Andalucía recibieron varias llamadas solicitando ayuda debido a que una moto se había salido de la carretera, quedando su piloto herido.

Desde la sala coordinadora dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de la Calzada y a Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del motorista. De momento, no se conocen más datos sobre cómo se ha producido este accidente mortal.