Intervienen 150.000 euros y detienen a dos personas en un control en la A-384

Dos personas han sido detenidas en la Sierra de Cádiz por trasladar en un vehículo una importante cantidad de dinero sin documentación que acredite su procedencia. La intervención de la Guardia Civil se produjo hace dos días gracias a un dispositivo policial en la carretera A-384, a la altura del término municipal de Olvera, donde se hace especial incidencia en las rutas más habituales del tráfico de drogas.

En el interior del vehículo los agentes hallaron ocultos en bolsas de plástico dentro de mochilas una cantidad que alcanzaba los 150.000 euros en fajos de billetes de distinto valor. Por estos hechos, se procedió a la detención de dos personas por un presunto delito de blanqueo de capitales al no aportar documentación alguna que acredite su lícita procedencia.

El servicio tuvo lugar cuando los guardias civiles de la Patrulla de Seguridad Ciudadana de Villamartín, realizaban un punto de verificación de personas y vehículos en las inmediaciones de la carretera A-384, en el marco de uno de los operativos que se realizan en la zona contra el narcotráfico.

Los guardias civiles procedieron a identificar un vehículo sospechoso que viajaba con dos ocupantes en el interior, por las maniobras que realizó al percatarse de la presencia policial. Una vez los agentes aseguraron el vehículo controlado y procedieron a la inspección del mismo, observaron que en el asiento trasero transportaban una maleta que se encontraba oculta bajo un montón de cajas.

Los agentes decidieron inspeccionar el interior de la maleta y, entre la ropa, localizaron una bolsa de plástico que contenía unos 75.000 euros divididos en fajos de billetes de distinto valor.

Por estos hechos los agentes realizaron un reconocimiento más exhaustivo del vehículo y localizaron una mochila oculta en el interior del maletero, entre un montón de diversa carga superpuesta para dificultar la visión a simple vista. En su interior hallaron una bolsa de plástico que contenía otros 75.000 euros dispuestos de la misma forma que la anterior.

Los guardias civiles tras realizar varias comprobaciones con los ocupantes del vehículo no obtuvieron elementos que certificaran la procedencia y su legítima pertenencia.

Por estos hechos se procedió a la detención de los dos ocupantes por un delito de blanqueo de capitales, se procedió a la intervención de los 150.000 euros y del vehículo en el que viajaban por la carretera serrana.