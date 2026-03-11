Interceptada una narcolancha rumbo a la Bahía de Cádiz con tres toneladas de hachís

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado una narcolancha, tras abordarla en el mar, con tres toneladas de hachís frente a las costas de Cádiz y han detenido a cuatro personas, que han ingresado en prisión, a los que se les imputan delitos contra la salud pública y de contrabando de géneros prohibidos.

Según explica la Agencia Tributaria en una nota, la actuación comenzó cuando los medios de observación de Aduanas detectaron a diez millas náuticas de la costa una lancha semirrígida de 12 metros de eslora y una potencia de 1.200 CV, repartida en cuatro motores de 300 cada uno, que llevaba rumbo a la Bahía de Cádiz.

Tras su detección, una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera acudió en demanda del objetivo identificado en el radar hasta conseguir contacto visual, momento en el que la embarcación semirrígida intentó la huida. Por su parte, el patrullero activó las señales acústicas y luminosas reglamentarias e inició la persecución.

Narcolancha incautada en el operativo. / Vigilancia Aduanera / Agencia Tributaria

Finalmente, la patrullera consiguió dar alcance a la narcolancha y los funcionarios de Vigilancia Aduanera realizaron el abordaje. Así, aseguraron la embarcación contrabandista y la carga ilegal que transportaba y detuvieron a su tripulación.

En el operativo se han aprehendido unos 3.000 kilos de hachís distribuidos en los habituales bultos de arpillera, se ha intervenido la embarcación y detenido a las cuatro personas que iban a bordo, de las que dos eran de nacionalidad española, otra de nacionalidad colombiana y una última de nacionalidad marroquí. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cádiz número 4 ha decretado prisión provisional para los cuatro arrestados.