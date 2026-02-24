Interceptan al conductor de un autobús con 25 pasajeros que casi sextuplicaba la tasa de alcohol

Agentes de la Policía Local de Algeciras han interceptado al conductor de un autobús que casi sextuplicaba la tasa de alcohol permitida para estos profesionales, según ha informado el primer teniente de alcalde y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid.

Los hechos se produjeron después de que la pasajera de un autobús que se dirigía desde Algeciras hasta el puerto de Tarifa realizase una llamada a la Sala del 092 alertando de que el conductor del vehículo, en el que viajaban otras 25 personas, presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos de haber consumido bebidas alcohólicas.

De inmediato, efectivos del Grupo de Atestados, a los que se unieron agentes pertenecientes a la Unidad de Seguridad y Convivencia (USEC) comenzaron la búsqueda del autocar, logrando localizarlo en la vía de servicio de la carretera a Málaga, ya que la demandante facilitó todos los datos del vehículo, incluyendo la matrícula y la dirección en la que circulaba.

Multas por superar la tasa de alcochol

Conducir bajo los efectos del alcohol se considera delito en España a partir de 0,6 mg/l de aire espirado o 1,2 g/l en sangre, tal y como recoge el Código Penal. La negativa a someterse a las pruebas de alcohol también está penada con prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años. Además, hay que recordar que cuando un conductor da positivo en alcohol, se le inmoviliza el vehículo.

En el caso de este conductor de autobús de Algeciras, los policías lo sometieron al test de alcoholemia, prueba que arrojó un resultado inicial de 1,02 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el máximo permitido para este colectivo profesional es de 0,15.

Tras ser sometido a una segunda y tercera prueba, el resultado final fue de 0,74 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Según RACE, superar los 0,3 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en profesionales puede suponer una multa de 1.000 euros y la retirada de hasta 6 puntos del carnet de conducir, una sanción que podría ser más dura una vez entre en vigor la nueva normativa de alcoholemia que la DGT quiere implantar este 2026 y que cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos del Congreso. Según los nuevos marcadores, la tasa máxima se reduciría para todos los conductores a 0,2 g/l en sangre (0,1 mg/l de aire espirado).

Cabe reseñar que al tratarse de una vía interurbana, cuya competencia corresponde a la Guardia Civil, los policías locales comparecieron en la Comandancia del Instituto Armado para realizar las diligencias correspondientes.