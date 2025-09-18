Interceptada una neumática en Chipiona con dos fusiles de asalto y más de una tonelada de hachís
La Guardia Civil observó que la embarcación realizaba maniobras sospechosas para intentar tocar tierra en la playa del Camarón
Una neumática ha sido interceptada por la Guardia Civil la pasada madruga en la playa del Camarón de Chipiona cargada con 34 fardos de hachís y dos fusiles de asalto.
Según ha informado el Instituto Armado, los hechos ocurrieron sobre las 3:30 horas de la madrugada, cuando una neumática fue intercepatada navegando por aguas de Chipiona realizando maniobras sospechosas para intentar tocar tierra por la playa del Camarón.
Tras ser avistada por los agentes, se organizó un dispositivo para interceptar dicha embarcación, que iba cargada de fardos.
Durante el seguimiento controlado desarrollado por la Guardia Civil se interceptó la embarcación cuando tocaba tierra en la playa del Camarón, donde finalmente se intervinieron 34 fardos de hachís que arrojaron un peso total de 1.375 kilos, dos fusiles de asalto y la neumática. Una persona fue detenida en este operativo como responsable de un delito de tráfico de drogas.
