La Inspección de Trabajo requiere al Consorcio de Bomberos de Cádiz mejoras urgentes en seguridad laboral

Cádiz/La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz ha emitido este mes de mayo un requerimiento oficial al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz instándole a aplicar con carácter urgente una serie de medidas correctoras en materia de prevención y seguridad que afectan tanto a la plantilla como a sus equipamientos y protocolos.

Esta actuación inspectora es aplaudida por Bomberos Unidos, entidad integrada por los sindicatos Csif, SBC y SAB, que "tras años de esfuerzo sostenido, de denuncia sistemática, de escritos y requerimientos", considera "un importante logro" el requerimiento de la Inspección, por cuanto "representa un antes y un después en la lucha por la mejora de nuestras condiciones laborales y, especialmente, por la protección de nuestra salud y la seguridad en el trabajo", advierten en un comunicado.

Por su parte, el presidente el Consorcio de Bomberos de Cádiz, José Ortiz, ha mostrado su firme compromiso para solventar a la mayor brevedad posible las advertencias formuladas tras la evaluación inspectora.

El documento de Inspección, de 16 páginas, obliga, en un plazo de dos meses, a establecer unidades mínimas de intervención y protocolos de actuación específicos derivados de las evaluaciones de riesgos, lo que refuerza la seguridad en cada tipo de servicio (estructurales, rescates, accidentes de tráfico, trabajos en altura, etc.). "Se evitará así que se nos exponga a intervenciones sin medios humanos ni directrices claras", afirman desde Bomeros Unidos.

El organismo estatal exige también al Consorcio de Bomberos una evaluación rigurosa de la exposición a humos diésel en todos sus parques, con medidas obligatorias para reducir la inhalación de agentes químicos y cancerígenos con el objetivo de proteger la salud a corto y largo plazo de los trabajadores. En este caso, el plazo de subsanación es de cuatro meses.

Asimismo, la Inspección de Trabajo reclama, en un plazo de tres meses, la puesta en marcha de formación teórica y práctica real para el uso de equipos de trabajo y así garantizar que nadie intervenga sin la capacitación adecuada, independientemente de si es funcionario interino o funcionario de carrera.

Por último, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social solicita la implantación de un plan de mantenimiento preventivo y revisiones periódicas de los equipos de trabajo, lo que evitará fallos técnicos durante las emergencias y aumentará la fiabilidad de las herramientas conforme al Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE de 7 de agosto). El plazo de subsación es de dos meses.

Según Bomberos Unidos, este requerimiento de la Inspección de Trabajo "no surge de manera aislada, sino como consecuencia directa del reiterado incumplimiento por parte del Consorcio de anteriores requerimientos ya formulados por este organismo. Desde Bomberos Unidos presentamos la denuncia precisamente porque la empresa no estaba cumpliendo con sus obligaciones legales previas en materia de prevención de riesgos laborales".

Para el sindicato, "la seguridad no es negociable, ni se puede seguir dejando para mañana. Durante demasiado tiempo hemos soportado carencias estructurales, materiales sin mantenimiento o en mal estado, deficiencias organizativas, falta de recursos básicos y un abandono intolerable de la prevención de riesgos laborales. Esta situación, además de generar un malestar creciente entre los trabajadores, ha puesto en riesgo directo nuestra salud y nuestras vidas. Y ha sido precisamente esa realidad, sostenida en el tiempo, la que ha llevado a la Inspección a actuar".

La aplicación rigurosa de los procedimientos operativos, el respeto por las unidades mínimas de intervención y la correcta dotación de personal y material, así como la formación suficiente y adecuada "no son caprichos sindicales", afirma Bomberos Unidos, "son condiciones esenciales para salvaguardar nuestras vidas y las de quienes dependen de nuestro trabajo".

Además, el sindicato muestra su preocupación por el inicio de la temporada estival, un periodo crítico para la provincia de Cádiz por cuanto la población se multiplica por la llegada masiva de turistas. "Este incremento de visitantes, y con ello del riesgo potencial de emergencias e incidentes, coincide de manera alarmante con una disminución real de efectivos disponibles en los parques debido a los turnos de vacaciones del personal. Esta situación ya ha sido advertida en años anteriores y supone un factor de riesgo añadido que no se está abordando con la planificación y seriedad que requiere. La respuesta operativa ante emergencias no puede quedar debilitada justo en los momentos en que más se necesita. Por eso, desde Bomberos Unidos creemos que el cumplimiento del requerimiento emitido por la Inspección de Trabajo no puede postergarse ni diluirse con excusas administrativas: debe cumplirse de forma inmediata y efectiva", sentencian.

"Los bomberos tienen razón"

Miembros del sindicato Bomberos Unidos mantuvieron el pasado lunes una reunión con José Ortiz, presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, quien les mostró su "total predisposición" para atender y solucionar cuanto antes los requerimientos de la Inspección de Trabajo. "Los bomberos tienen razón, la seguridad laboral no ha sido una prioridad en el Consorcio durante décadas, pero eso va a cambiar porque vamos a emprender todas las acciones requeridas por la Inspección, además de otras novedades, para velar por la seguridad de nuestros trabajadores", ha dicho Ortiz en declaraciones a este medio.

"Cuando asumí la presidencia del Consorcio en septiembre de 2023, mantuve encuentros con los sindicatos y con los técnicos, y con ellos abordé asuntos de gran relevancia que ya han salido adelante, como la firma del acuerdo regulador o la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Ahora, el siguiente paso que vamos a dar pasa por mejorar e incrementar la seguridad laboral, establecer protocolos de actuación y actuar frente a las emisiones de diésel, entre otras materias", enumera el presidente consorcial, quien apunta que ya se han adquirido nuevos equipos y vehículos para la plantilla.

Como novedad, José Ortiz ha detallado que el Consorcio Provincial trabaja actualmente en un nuevo protocolo centrado en la limpieza de los EPIs de los bomberos una vez que regresan de una actuación. "El objetivo es eliminar posibles sustancias tóxicas que dañen la salud de los intervinientes", concluye el presidente.