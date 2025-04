Inmaculada Olivero: "Hace falta personal cualificado para el sector productivo que tenemos en Cádiz"

Pregunta.El Centro de Fabricación Avanzada (CFA) que parecía que estaba listo a final del año pasado, ¿por qué no está en marcha todavía?

Respuesta.Hay un concesionario que es FIDAMC que el próximo 30 de abril organiza un evento por videoconferencia en el que va a lanzar las bases para que cualquier empresa que quiera trabajar con el CFA, usar su maquinaria y los recursos para innovar, sepa cuáles son esas bases. Por tanto, el CFA va a empezar a funcionar ya. Tenemos intención de hacer una inauguración porque, obviamente, es importante para la provincia, pero también para Andalucía y a nivel nacional, hay allí una serie de aparatos que solo están ahí y en EEUU, o sea que tenemos un avance tecnológico importante y antes de final del verano va a estar funcionando. El otro día estuvimos haciendo una visita de control y está todo practicamente ultimado. El concesionario está teniendo ya muchos contactos con todos los sectores empresariales, con la Universidad, con Navantia que han incluido en el Patronato además de Airbus; han avanzado muchísimo durante estos meses.

P.¿En verano ya puede estar la primera empresa trabajando dentro de las instalaciones?

R.Sí, ha sido un camino largo, pero las obras tienen eso, se retrasan, ya me hubiera gustado que estuviera antes.

P.Un camino más largo aún lleva Lógica, de la que Antonio Sanz dijo que este sería su año. ¿Será 2025 el año de Lógica?

R.Efectivamente, el consejero de Presidencia lleva directamente el tema de Lógica. Nosotros queremos y se está trabajando desde la Junta de Andalucía para que sea una realidad porque es la zona de desarrollo industrial y tecnológica que puede tener Cádiz y su provincia. Hay un Consejo de Administración que pertenece al Ministerio y se está trabajando con ellos. Lo que avance o no dependerá de ambas partes. Por nuestra parte estamos dándole todo el impulso pero también se necesita esa lealtad entre instituciones para ir de la mano, pero no solo depende de nosotros.

P.¿Hay mucha inversión esperando para que suelos como esos se desarrollen?, ¿hay demanda?

R.Cádiz ahora mismo tiene un buen momento industrial, de desarrollo, de innovación, porque nosotros lo percibimos. Hay personas que vienen a aquí con proyectos importantes para la provincia, que algunos se están haciendo realidad y otros son a largo plazo, pero tenemos un hándicap en el tema del suelo industrial. Sí hay muchos inversores que quieren implantarse, es una zona con demanda, pero tenemos ese hándicap.

P.¿Está todo el suelo industrial ahora mismo ocupado?

R.En la Bahía de Cádiz está ocupado. Bueno, en El Puerto de Santa María se está poniendo en valor el polígono industrial y hay implantaciones, lo estamos viendo con Airbus que ha hecho una importantístima, al igual que Amazon y otras empresas, aunque en El Puerto queda suelo. Lo hablo en mis reuniones con los alcaldes, que cada uno dentro de su planteamiento de ciudad define qué quiere dedicar a suelo industrial y qué quiere dedicar a desarrollo residencial o turístico, y es verdad que no tenemos grandes suelos industriales en la provincia y eso es un punto importantísimo. Además hay que trabajar de manera coordinada el tema de la potencia energética que también es muy importante a la hora de implantar una industria. Cádiz, al igual que Andalucía, tiene problemas con los grandes proyectos que son grandes consumidores de energía. Por ejemplo, para un Data Center, que nos han venido proyectos a la provincia, se necesita una gran potencia energética para su implantación. Eso también se está trabajando con Red Eléctrica porque necesitamos la potencia adecuada para el desarrollo industrial.

P.Pero hay polígonos industriales, por ejemplo como el del Machorro en Medina, que están prácticamente vacíos

R.En El Machorro trabajamos de manera conjunta la delegada de Fomento y yo y hay un desarrollo, hay empresas con las que estamos trabajando. Cuando una empresa llega con un proyecto de inversión a la Delegación nosotros le mostramos el catálogo que tenemos de la provincia de Cádiz y los suelos disponibles. Además de Medina hay una zona de Bornos que estamos trabajando con el alcalde con una modificación de plan para una zona industrial, estamos trabajando en diferentes zonas la industria de la piel en Ubrique, los polígonos de El Puerto, Jerez, tenemos un diálogo con Zona Franca... Nosotros le enseñamos y hacemos ese acompañamiento porque todos tenemos el mismo interés de que la inversión se quede en la provincia.

P.Se habla mucho del dinamismo empresarial, pero luego el tamaño de las empresas de la provincia es muy reducido.

R.El tejido industrial de la provincia es el siguiente: tenemos cuatro empresas tractoras muy potentes enfocadas al sector naval (Navantia), Dragados Offshore, Moeve y Acerinox. Más del 80 por ciento de nuestro tejido industrial es pyme, pero eso no está mal, son auxiliares pero hay muchas pymes que están haciendo innovación y que están explorando otros mercados, no solo trabajan para la empresa tractora y tienen capacidad para crear muchos puestos de trabajo. Nuestro tejido es el que es y con ese estamos trabajando. Por eso van enfocados a ellos los fondos de la Agencia Trade de 280 millones que ya están en funcionamiento y hay pymes que han conseguido su incentivo porque han presentado proyectos para el crecimiento de su empresa o de innovación.

R.Se ha abierto también para pymes y autónomos la nueva línea de Incentivos Integrados, que presentó el consejero aquí la semana pasada, para ayudar a la empresa auxiliar a dar ese empujón. Somos pioneros en muchas cosas. Tenemos ahora un buen momento para Navantia, que es la empresa pública del sector más importante de la provincia. Tenemos a Dragados con una inversión con el tema de la eólica con el que estamos trabajando para el Incentivo Económico Regional que va a ser muy importante, no solo en la Bahía de Cádiz, sino en el Campo de Gibraltar. El desarrollo de inversión de Dragados va a ser muy potente, del calibre que podían estar en Madrid o en cualquier otro sitio y están aquí, en la provincia. Por lo tanto, nosotros trabajamos con las grandes industrias, pero nos enfocamos mucho a la pyme y al autónomo porque es nuestro tejido industrial.

P.Esas ayudas van enfocadas a la mejora de la eficiencia energética

R.Estamos trabajando en energía para que Andalucía y la provincia sean pioneras en energías renovables por una simple razón, porque todo el desarrollo industrial que se está produciendo ahora mismo va vinculado a los territorios que ya han avanzado en energía renovable. Cualquier inversor busca, no solo el ahorro energético, que es una realidad, sino la necesidad de ir avanzando. Ahora mismo Europa pone encima de la mesa fondos para descarbonizar la industria, que es lo importante y en lo que no vamos a volver atrás. Nosotros eso lo tenemos muy avanzado. En estos fondos integrados hay una parte de desarrollo dirigida a las entidades locales para la modernización de los propios polígonos industriales, para que sean atractivos para la inversión.

P.¿Estamos poniendo todos los huevos en la cesta de la energía verde?

R.Hay que descarbonizar la industria por el bien del planeta y porque nos obligan desde Bruselas, tenemos que ser innovadores y adaptarnos. Mire, en Europa nos llevan muchísimos años de adelanto en energías renovables. Aquí se están replicando proyectos de energía como la agrovoltaica, esos campos de placas en los que se puede seguir cultivando para que todo el mundo lo entienda, las plantas de biogás que ayudan mucho con todos esos residuos del agricultor que ahora mismo le generan un sobrecoste y se pueden convertir en gas natural... los alcaldes han tenido que ir a países de Europa para ver cómo están funcionando esos proyectos. En eso es en lo que queremos ser pioneros porque es la única manera de ser competitivos. Andalucía ha hecho una apuesta muy importante y estamos avanzando en muchos proyectos que generan mucha inversión, de millones de euros, con muchos puestos de trabajo a futuro y con formación específica para que haya mano de obra formada y sea andaluza.

Inmaculada Olivero Corral, delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Cádiz. Foto: Julio González. / Julio González

P.Hay proyectos energéticos que han entrado en conflicto con el tema del suelo por ejemplo en la implantación de fotovoltaicas que han desplazado a los viñedos en Jerez

R.No hay grandes conflictos en la provincia, pero sí es cierto que ha habido su contestación a algunos proyectos. Andalucía es rigurosa al máximo y creo que es una de las comunidades que más controles pasan a la hora de la implantación, para tener informes como el medioambiental y de ordenación del territorio. Eso se mira con lupa. Y se modifican proyectos o se desechan. Pero los suelos donde se implantan no son de la Junta de Andalucía, son propietarios privados que llegan a acuerdos con el promotor. Nosotros no llegamos y decimos aquí, y se cortan los viñedos. Es el propietario el que tras un acuerdo prefiere plantar un parque fotovoltaico. Cuando llega un proyecto yo siempre le digo, "habla con el alcalde del territorio y que se lo expliquen a los vecinos", porque muchas veces hay intereses para que no salgan ciertos proyectos y se empiezan a lanzar mensajes que no son la realidad.

P.La Unidad Aceleradora de Proyectos lleva unos años de implantación, ¿qué balance hacen?

R.Se lleva trabajando dos legislaturas por la simplificación administrativa, para que los proyectos no se alarguen tanto en el tiempo. Es verdad que en la unidad aceleradora, al ser proyectos estratégicos conllevan una inversión importante y van vinculados a la creación de empleo, trabajamos para que los plazos se acorten y hay proyectos que ya son una realidad en la provincia. Cádiz es de las provincias que más proyectos tiene, sobre todo a nivel turístico con inversión en ampliación de hoteles y en el sector energético. La unidad aceleradora se valora tanto que hay incluso ayuntamientos que han puesto en marcha una unidad aceleradora dentro de sus propios ayuntamientos. La Junta de Andalucía ha pasado de ser un problema a ser una oportunidad.

P.Pero hay algunos proyectos que no llevan un camino tan idílico, por ejemplo el de Verdalia Bio Arcos.

R.Todavía no tienen ni la autorización ambiental y estamos en continuo contacto. Es un proyecto importante, que está en otras zonas y que tiene al agricultor a favor, pero a lo mejor no se ha explicado bien por parte del promotor. Como decía antes, además, hay veces que se lanzan cosas para asustar, pero hay reuniones, el diálogo está abierto y se va a seguir avanzando.

P.En el plano turístico, El Següesal en Barbate y Atlanterra Golf también se están encontrando escollos.

R.Están en procedimiento. No solo está la Junta de Andalucía, también los propios ayuntamientos con sus planes generales, tienen que tener los informes favorables... Nosotros por el calibre de inversión y la creación de empleo entendemos que son proyectos estratégicos, pero que entre en la Unidad Aceleradora no quiere decir que tenga que salir adelante. Si no tiene informes medioambientales favorables, de ordenación del territorio y todos los preceptivos... en eso vamos a ser muy pulcros.

P.Sobre los aranceles estadounidenses, el senador socialista Alfonso Moscoso dice que la provincia de Cádiz va a ser de las más dañadas.

R.Hombre, la más... Va a sufrir, el otro día hubo una reunión con el sector primario porque estamos preocupados y tenemos un sector primario bien amplio. La Junta de Andalucía va a estar ahí para que no sufran sobremanera. Los aranceles son malos para todas las exportaciones y nosotros hemos alcanzado en el primer trimestre números importantes en ese aspecto. Cada día hay una noticia diferente, ahora lo paro, ahora lo pongo, ahora lo quito, pero la economía se ha ralentizado porque está todo el mundo a la expectativa. Yo creo que hay que hacer una política muy inteligente de las alianzas de Estado para que no repercuta en la economía del país y en sectores como el primario.

P.En el tema de la formación, la UCA acaba de presentar titulaciones de la mano de Navantia, la Formación Profesional pasa a ser Dual para cursar buena parte en las empresas, ¿es ese el camino que necesitamos o al tener un tejido empresarial más pequeño puede ser más complicado su inserción?

R.No hay empresa que venga, ya sea grande o pequeña, que no diga que le hace falta mano de obra o personal cualificado y formado en el sector productivo que tenemos. Ha habido unos años que todo el mundo se iba a hacer una carrera universitaria y se han perdido muchos oficios, formación profesional, que tendrían una carga de trabajo impresionante ahora mismo. Eso hay que empezar a recuperarlo y adaptar la formación profesional al tejido industrial que tenemos. Hemos mandado al Ministerio, que son los que regulan la Formación Profesional, los ciclos que queremos adaptar en Cádiz según nuestros sectores productivos. El mes próximo tendremos un evento para enseñarles a los niños que van a hacer la Ebau y a los de Bachiller las empresas y el tejido productivo que tenemos para que empiecen a pensar en su futuro y los ciclos que tenemos. Muchas veces el desconocimiento lleva a que ciclos que se ofertan en cartera tengan solo cinco alumnos y tienen que saber que con esos ciclos también tienen un futuro profesional en la provincia. Todas las empresas necesitan personal, las grandes, las medianas y las pequeñas. No hay ingenieros, en la propia Junta tenemos problemas con las bolsas y tenemos que tirar del SAE porque están todos trabajando. Pero es que también se necesitan soldadores, no hay carpinteros que sepan la profesión, la construcción está sufriendo muchísimo... Todo eso hay que enseñarlo porque hay un futuro profesional real y en eso estamos.