“Hoy iniciamos en El Puerto una campaña que va a ser histórica”

El Puerto de Santa María se está transformando en ciudad talismán para el Partido Popular, como reconoció en la noche de este juves el alcalde Germán Beardo durante el acto de apertura de campaña electoral celebrado en la Plaza Colón. Cualquier iniciativa política que tenga su arranque en esta ciudad acaba con buenos resultados para el partido. Especialmente tras las pasadas elecciones municipales, donde el PP se hizo con la mayoría absoluta en El Puerto y con capacidad para gobernar en solitario en Cádiz y en Jerez.

El presidente del Partido Popular andaluz, a la sazón presidente de la Junta de Andalucía, eligió este jueves la Plaza de Cristóbal Colón, para abrir oficialmente la campaña a las elecciones generales del 23-J. La recoleta plaza estuvo abarrotada de público que acogió con aplausos y de pie la llegada de Juanma Moreno, arropando igualmente a la lista de candidatos por Cádiz al Congreso, encabezada por el puertorrealeño y ex presidente de Asaja Pedro Gallardo, seguido de su número dos, Ignacio Romaní, Macarena Lorente y otros candidatos también presentes. Entre el público se encontraban numerosos cargos y militantes del PP, así como el gobierno local de El Puerto.

El escenario instalado favoreció el ambiente festivo y de un optimismo con reservas, ya que se instó a los militantes a no faltar a la cita electoral y hacer proselitismo entre los más próximos, teniendo en cuenta que las elecciones se celebran en pleno verano, fechas de mucho calor y vacaciones.

En una de las pantallas instaladas en el escenario se podía leer el lema de campaña del PP, ‘Es el momento’, y junto a ella se proyectaron imágenes de lugares con encanto de la provincia de Cádiz, a la que Juanma Moreno elogió como “una de las maravillas de Andalucía y España”.

El presidente del PP fue el encargado de abrir la campaña electoral, con una intervención que puso en pie al auditorio y en la que no faltó el sentido del humor. Comenzó dando las gracias a Pedro Gallardo, “ya que no es fácil dar el salto a la política”, “al igual que a nuestro anfitrión”, el alcalde portuense, del que afirmó “ha realizado una gran gestión”.

Moreno Bonilla reconoció que puede haber cierto cansancio de tanta campaña en un mismo año, y en un guiño al candidato, procedente del sector agrario, expuso su preocupación por la situación de la agricultura y el impacto que tendrá la sequía y la falta de agua en el empleo, acusando al presidente Pedro Sánchez de “no haber puesto remedio a lo que viene”. Abogó por ello por diversificar la economía andaluza.

Acusó también al candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno de no respetar a Andalucía, criticando su gestión “porque no ha tratado a todos los españoles por igual”, en referencia a la mayores inversiones obtenidas por las regiones nacionalistas, y preguntándose “por qué tenemos que consentir que divida a los españoles”. En esa línea, acusó a Sánchez de "no mirar por España" y reclamó al público: “Tenemos que trabajar para jubilar a Pedro Sánchez del Gobierno”.

Una de las ideas repetidas durante el acto fue que el PP ha conseguido alinear en sucesivas citas electorales una mayoría “que era impensable” en los ayuntamientos, diputaciones, y gobiernos autonómicos, por lo que faltaría obtener lo que denominaron la cuarta pata de la mesa: el gobierno de España.

Por ello, subrayó Moreno Bonilla, “no podemos perder una oportunidad como la que tenemos ahora. Si no, va a ganar las elecciones Pedro Sánchez y si consigue repetir esa alianza con partidos radicales nos quedan cuatro años muy duros”. “Hoy iniciamos por lo tanto en El Puerto una campaña que va ser histórica. Tenemos la oportunidad de elegir a un presidente que trata a Andalucía como se merece, centrado. Podemos dar un cambio de rumbo a nuestro país con Alberto Núñez Feijóo”.

También intervino en el acto el cabeza de lista del PP, que hizo una defensa del campo andaluz, y se mostró dispuesto a volcarse en la campaña: “Tenemos 14 días y vamos a estar en los 45 municipios. Hay que exportar el modelo de Andalucía al resto España”.

Por su parte, María José García-Pelayo, candidata al Senado, orientó su intervención a criticar al candidato por Cádiz del PSOE Fernando Grande-Marlaska, al que acusó de “haber engañado a los electores, ya que cuando lo hicieron ministro no lo volvimos a ver en la provincia”.

También Bruno García instó al electorado a no faltar a la cita del 23-J, defendiendo las políticas centradas que han dado las mayorías al PP, y asegurando que esa misma centralidad “va a provocar que Núñez Feijóo sea presidente".