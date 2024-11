El capitán Hidalgo y el sargento Forero, dos infantes del TEAR de San Fernando en Valencia: "Se parece a lo que vimos en el terremoto de Turquía"

Han sido de los primeros en llegar tras la UME. Un centenar de infantes de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada de San Fernando trabaja desde hace dos días a destajo - con el resto de militares, de bomberos, de policías, de vecinos y voluntarios- en varios municipios de Valencia y ahí van a seguir hasta que lo necesiten. "Para lo que se requiera, ayudar día a día y todo lo que se pueda, porque la población no tiene tampoco día de descanso y no hay excusas", dice claro el sargento Álvaro González Forero, de Chiclana, y parte de la Sexta Compañía del Segundo Batallón del Desembarco del TEAR, que no había visto nada igual. "Era un caos".

La unidad estaba de maniobras en el campo de Chinchilla, en Albacete, cuando fueron activados y desde entonces están ayudando a labores de desescombro, de limpieza de avenidas, a descargar camiones y repartir comida y agua que recogen de otros cuerpos del Estado o asociaciones y sobre todo ayudando a los vecinos de Masanasa, Catarroja, Albal o Paiporta -las tareas la van repartiendo desde la UME- a poder entrar en sus casas, a sacar enseres, a limpiarlas,... "Al fin y al cabo centrándonos en locales y casas en la que la maquiaria no puede entrar y sacar por ejemplo muebles pesados, elesctrodomésticos", cuenta el sargento. Se van asignando y repartiendo los trabajos por unidad

La respuesta de los vecinos se puede ver en uno de los vídeos que nos han pasado de su labor. "Muchas gracias, sois los mejores", le dice una vecina mientras que los militares gaditanos salen con una nevera inservible llena de fango. "Nos dan mucho las gracias. Nos dicen que ya era hora, que nos estaban esperando. Hace mucha falta y venimos con muchas ganas de ayudar", apunta el capitán Eloy Hidalgo, al frente de esta compañía.

"Se parece a lo que vimos tras el terremoto de Turquía"

Militares gaditanos de TEAR en labores de desescombro tras la DANA en Valencia. / Ministerio de Defensa

Su experiencia en otras misiones le hace ver que estos pueblos valencianos, ahora mismo , "es como una zona de guerra". "Lo más parecido que recuerdo reciente es lo que vimos tras el terremoto de Turquía en 2023, señala. Allí los infantes de marina, como parte del grupo Dédalo de la Armada, rescataron a dos personas bajo los escombros. "Aquí están todos los coches en mitad de las carreteras, lleno de escombros por todo lados, calles totalmente anegadas, con agua por las rodillas, todas las arquetas ostruidas.Y hay supermercados y garajes inundados en el que seguro hay mucha gente por sacar", una tarea que están llevando a cabo desde la UME y los bomberos. Poco a poco, cada vez hay más sitios más accesibles para poder llegar.

No serán los únicos militares gaditanos en la zona. Este sábado ha llegado alrededor de un centenar más del TEAR y a bordo del buque Castilla, que salió anoche de la Base de Rota, llegará un número parecido, con lo que el número de infantes de marina será destacado. "Es que realmente hay mucho trabajo, y queremos ayudar todo lo que se pueda para que estas personas puedan recuperar la normalidad, entre comillas, cuanto antes sea posible", añade el sargento chiclanero por su parte.

"Además hay muchos voluntarios, miles de personas ayudando, trayendo comida, ayudando a personas mayores, comenta el capitán. "Se nota un ambiente de solidaridad que es para vivirlo en persona, demuestra mucho de la sociedad española", recalcan los militares del TEAR, que aseguran que estarán hasta que haga falta. "Porque aquí aún queda mucho trabajo y cuántos más seamos, mejor".