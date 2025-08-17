Infantes del TEAR de San Fernando se movilizan para luchar contra el fuego

Miembros de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' en San Fernando, en su salida este domingo

La Armada se ha sumado a la lucha contra los incendios forestales que asolan varias zonas del país. Así, miembros de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' en San Fernando han partido para sumarse a las labores de apoyo en la emergencia.

Según un comunicado de la Armada, ante la situación de incendios forestales generalizados en todo el noroeste de la península, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha solicitado su apoyo para los cometidos de vigilancia, apoyo y ayuda a la población en las zonas afectadas.

De este modo, en la mañana de este domingo 100 efectivos del Segundo Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' han partido desde San Fernando para llevar a cabo los cometidos asignados.

Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada'. / Armada

La Armada ya participaba con siete patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina (TERNOR) en Galicia en la operación 'Centinela Gallego 25', que se inició el pasado 15 de agosto para vigilar los montes gallegos y colaborar en la prevención de incendios forestales mediante actividades de presencia y disuasión.

Además del apoyo de este domingo, la Armada se mantiene alistada para aportar las capacidades, en personas y medios, que se vayan solicitando, "mostrando así su compromiso con la sociedad española, allí donde que sea necesario", recalca el comunicado.