Las imágenes de los actos del Día del Pilar de la Guardia Civil de Cádiz
Las imágenes de los actos del Día del Pilar de la Guardia Civil de Cádiz / Jesús Marín

Las imágenes de los actos del Día del Pilar de la Guardia Civil de Cádiz

El Instituto Armado celebra en la Comandancia el día de su patrona

La Guardia Civil continúa su lucha en Cádiz contra las tiendas que venden productos de marihuana

12 de octubre 2025 - 14:05

La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha acogido este domingo el acto de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado. En el acto, con autoridades civiles y militares de la provincia gaditana, se ha homenajeado a los que dieron su vida por España, a los que finalizan su servicio en el Cuerpo, y han sido concedidas condecoraciones.

