Las imágenes de los actos del Día del Pilar de la Guardia Civil de Cádiz

La Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz ha acogido este domingo el acto de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del Instituto Armado. En el acto, con autoridades civiles y militares de la provincia gaditana, se ha homenajeado a los que dieron su vida por España, a los que finalizan su servicio en el Cuerpo, y han sido concedidas condecoraciones.
1/34Las imágenes de los actos del Día del Pilar de la Guardia Civil de Cádiz/Jesús Marín
