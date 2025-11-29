Los Hurones aporta casi la totalidad del agua recogida esta semana por los embalses gaditanos

La Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate muestra esta última semana una acumulación de siete hectómetros cúbicos en la red: una suma que muestra que los embalses siguen recibiendo parte del agua de las últimas lluvias. Como dato significativo, el pantano de Los Hurones es el que ha contribuido de forma casi absoluta a esta marca dentro del sistema gaditano, ya que en una semana ha aumentado en seis hectómetros su volumen total. Así, este embalse de la Sierra cuenta actualmente–según datos del MITECO– con 89 hectómetros cúbicos, colocándose a casi el 66% de su capacidad. La marca es, sin embargo, inferior a la que arrojaba el recurso hace un año, cuando se situaba al 71,8% de su capacidad, con 97 hm3.

De forma general, ninguno de los embalses del Guadalete-Barbate ha perdido agua durante el último recuento, manteniéndose al mismo nivel que la semana pasada o aumentado levemente su acumulado. El principal sistema de la provincia llega al terminar el mes de noviembre al 42,2% de su capacidad, con un total 697 hm3 de los 1.671 de los que dispone. Además, la reserva cuenta actualmente con 232 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 465, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (649 hectómetros).

De manera más detallada, tanto el embalse de Almodóvar como el de Arcos se mantienen en la misma marca que en la semana anterior, el primero, alcanzado la mitad de su capacidad (3 de 6 hectómetros) y el segundo, el 100% de los 14 hectómetros cúbicos de los que dispone.

El embalse de Barbate, por su parte, está al 37% de su total, acumulando 86 de sus hm3. En la comparativa con la misma fecha del año pasado, la balsa se encuentra hoy día a más del doble, ya que hace doce meses el agua acumulada sólo llegaba a su 18,4% (42 hm3).

Bornos, por su parte, gana un hectómetro cúbico en los últimos siete días, superando la mitad de su capacidad, con 113 hm3.

GUADALCACÍN: CASI AL DOBLE QUE EN 2024

Con 326 hm3 acumulados, la reserva de Guadalcacín se coloca al 40,7%: casi el doble de lo que alcanzaba el año pasado, cuando estaba al 22,8% de su total –ha ganado 143 hm3 en doce meses: un embalse de Los Hurones entero–.

El embalse de Zahara, siempre a la cola –con 49 de sus 223 hm3, se coloca a casi el 22%–, al menos muestra un mejor registro que el temible 13,4% de hace un año. Por último, Celemín marca un menor acumulado que en la misma fecha de 2024 ya que, si hoy reúne 17 hm3, a finales del noviembre pasado acumulaba 22,2.

En la fotografía general, los embalses de la comunidad autónoma se encuentra esta semana al 44,71% (4.955 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que supone un incremento de 59 hm3 respecto a hace una semana, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; mientras que la reserva hídrica española está está al 53,8% de su capacidad total.