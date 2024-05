Estos son los hoteles gaditanos recomendados por la prensa internacional

Desde hace unos años la provincia de Cádiz ha experimentado un importante impulso en el turismo internacional. De ser un destino eminentemente veraniego, vinculado siempre al sol y la playa, ha pasado a convertirse en objeto de deseo de touroperadores, agencias de viajes, cruceristas y turistas que quieren conocer esta tierra durante todo el año.

En este boom ha tenido mucho que ver la aparición en medios de comunicación internacionales de localidades, hoteles, restaurantes y entornos naturales de la provincia, lo que ha multiplicado el impacto y la llegada de visitantes atraídos por esas buenas críticas.

El último caso ha sido el del hotel Madreselva de Los Caños de Meca, perteneciente al Grupo Califa, y que ha sido elegido como uno de los más cool de España por el periódico The Times. Pero obviamente no ha sido el único. Nada menos que en septiembre de 2014 The Guardian recomendaba hospedarse en la Posada de Palacio, de Sanlúcar de Barrameda; el Hotel Argantonio, de Cádiz; La Casa del Califa, de Vejer; Wallpaper House and Boston House, y Riad Lolita, ambos de Tarifa.

En agosto de 2022, de nuevo The Times citaba a los hoteles Gran Meliá Sancti Petri, de Chiclana, y Plaza 18, de Vejer de la Frontera, entre los 25 mejores alojamientos de Andalucía.

En agosto de 2023 The Times se fijaba en este rincón al sur de Europa para recomendar dos hoteles de la provincia muy especiales y que se salen de lo tradicional. Para este medio los hoteles con más encanto eran la Casa Las Terrazas, en Vejer, e Iris Zahara, en Zahara de los Atunes.

En abril de 2024 el periódico británico The Daily Telegraph hacía una lista con los que consideraba los siete mejores hoteles de la provincia. En este ranking estaban Barceló Conil Playa; Parador de Cádiz; Playa Victoria (Cádiz); Monte Puertatierra (Cádiz); Spa Cádiz Plaza (Cádiz); Boutique Convento (Cádiz); y Olom (Cádiz).

Además de estas recomendaciones concretas de hoteles, no podemos olvidar la aparición de la provincia de Cádiz como destino ideal en publicaciones tan prestigiosas como The New York Times, Daily Mail, National Geographic o el canal de noticias alemán Welt, entre otros.