Los hoteles de Cádiz cuentan con un 72,1% de sus plazas reservadas para el Puente de la Constitución

Según el sondeo de previsiones realizado entre las empresas del sector por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la comunidad autónoma andaluza alcanzará el 70% de ocupación durante el próximo Puente de la Constitución. Así, según los datos estimados, ninguna de las provincias andaluzas presentará un porcentaje por debajo del 65%.

En el caso gaditano, los establecimientos hoteleros arrojan a las puertas del puente de diciembre un total de 72,1% de sus plazas reservadas, colocándose la provincia en tercer lugar a nivel andaluz, por detrás de Granada (con un 77% de reservas) y de Sevilla (con un 75,4%). En cuarto lugar aparece la provincia de Jaén, con un 71,8% de plazas asignadas.

A nivel andaluz, el 76,3 por ciento de los empresarios consultados consideran que los resultados en el puente serán iguales o mejores que en 2024, aunque su duración sea sólo de tres días. Para el Gobierno andaluz, a pesar de que esta circunstancia no hace que las fechas sean directamente comparables con ejercicios anteriores, los resultados esperados se sitúan "por encima de la ocupación en los cuatro años previos, en los que osciló entre el 67 y el 55 por ciento".

UN 13,8% MÁS DE VUELOS A ANDALUCÍA QUE EN 2024

En el caso de los alojamientos rurales, en el conjunto de Andalucía, el análisis de las reservas refleja un grado de ocupación esperada del 60 por ciento entre el viernes 5 de diciembre y el domingo 7, con picos del 78,6 por ciento en Huelva; del 66 por ciento en Córdoba, del 64,4 por ciento en Granada y del 63 por ciento en la provincia de Jaén.

En lo que se refiere a las viviendas de uso turístico de la comunidad, la estadística experimental que aplica la Consejería prevé una ocupación del 35,4 por ciento, siendo Sevilla, Córdoba y Jaén las provincias con mayores tasas, por encima de la mitad de las plazas reservadas.

Por otro lado, entre los próximos viernes y domingo los aeropuertos andaluces recibirán un total de 951 vuelos que ofertarán más de 168.000 asientos hacia el destino, lo que supone incrementar un 13,8 por ciento las conexiones y 13,3 puntos las plazas respecto a las mismas fechas del año pasado. Destacan por mercados España, con el 30,7 por ciento del total de las plazas ofertadas y una subida de 2,8 puntos, mientras que las llegadas desde el Reino Unido crecen un 26,5 por ciento, las procedentes de Alemania un 20 por ciento y las de Francia un 11 por ciento.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha precisado que las expectativas para este inicio de diciembre "dan continuidad a los excelentes registros del pasado puente de la Hispanidad y a la evolución positiva del conjunto del año", en el que se ha superado el número de estancias del pasado 2024 contabilizadas entre enero y octubre, con "más de 51 millones de pernoctaciones hoteleras".