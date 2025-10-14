Los alojamientos rurales protagonizaron el puente de octubre en Cádiz

Como estaba previsto, los alojamientos rurales protagonizaron el puente del Pilar en la provincia de Cádiz, que destacó a nivel andaluz como la que mayor porcentaje de ocupación arrojó al respecto, con un 59,5%. El mejor dato autonómico dentro de este sector se alcanzó el sábado 11 de octubre, llegando a 61,1% de las plazas ocupadas. Tras la provincia gaditana, las que presentaron unos mejores registros fueron las de Huelva, , con un 58,8%; Almería, con un 57,8%, y Jaén, con un 55,2%.

La media de ocupación en los alojamientos rurales de Andalucía superó también las previsiones iniciales, con una ocupación de 55,3% durante los días de puente frente al 48,9% esperado. Esto supone además 5,3 puntos porcentuales por encima del registro de las mismas fechas de 2023.

A nivel general, los hoteles andaluces registraron un grado de ocupación cercano al 84% durante estos días, 6,5 puntos porcentuales por encima de las previsiones del sector, con 678.832 pernoctaciones. Por provincias, destacan Málaga con un grado de ocupación del 87,5%, Huelva con el 86,8%, Sevilla con el 86,4% y Granada con el 85,8%.

Por días, cerca del 89% de las plazas hoteleras de Andalucía estuvieron ocupadas el sábado 11 de octubre, con picos superiores al 90% en Huelva, Córdoba, Sevilla, Málaga y Cádiz. Por su parte, en el conjunto de la comunidad el viernes 10 se llegó a un 83,8% y el domingo 12 al 78,9%.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado ante estos datos que se "trata del mejor resultado desde la pandemia" en estas fechas, ya que los hoteles de la comunidad superaron en 2,5 puntos porcentuales la ocupación alcanzada durante el puente de 2023, que marcó el máximo hasta ahora en este periodo, si bien en ese ejercicio tuvo una duración de cuatro días.

Bernal ha valorado, por tanto, que Andalucía ha tenido "un puente excepcional, en climatología, ocupación turística y llegadas al destino", ya que la región ha recibido un total de 1.173 vuelos con más de 210.000 asientos, un 6,2% más de plazas que en 2024.