Horario e itinerario de la procesión de la Virgen de Regla 2025 en Chipiona

Chipiona vive este lunes 8 de septiembre uno de sus días grandes del año con la procesión de la Virgen de Regla. Esta advocación mariana es una de las que más devoción arrastra en la provincia gaditana, traspasando incluso los límites del municipio chipionero. La patrona de Chipiona acude a su cita anual después de vivir unos días de fiestas patronales en su honor.

Nuestra Señora de Regla saldrá desde el santuario que lleva su mismo nombre a las 18 horas. El fin de fiesta será a las 12 horas con el lanzamiento de un castillo de fuegos artificiales desde la playa de Virgen de Regla.

El itinerario de la procesión será el siguiente: Plaza Nuestra Señora de Regla, Avenida Nuestra Señora de Regla, Avenida de Jerez, Monumento de la Luz, Paseo Costa de la Luz, Humilladero, Explanada y Santuario de Nuestra Señora de Regla.

Curiosidades de la procesión de la Virgen de Regla

La patrona chipionera será una de las primeras procesiones de España que lleve una reliquia de Carlo Acutis, el conocido como santo millennial. Este joven de 15 años murió de leucemia y acaba de ser canonizado por el Pap León XIV. La reliquia en cuestión es parte del periocardio del corazón. Los fieles han podido visitar esta reliquia de Carlos Acutis durante estos meses en el Santuario de Regla.