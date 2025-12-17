Homenaje a los funcionarios de prisiones en el calendario 2026 de Puerto II

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, acompañada por el director del centro penitenciario de Puerto II, Gustavo Adolfo Villas Pérez, ha presentado el calendario 2026 en el que participan internos y profesionales penitenciarios.

El anuario de este año quiere rendir un homenaje a los funcionarios de prisiones ya desde su portada, en la que se recuerda la concesión en diciembre de 2024 de la Medalla de Oro de la ciudad de El Puerto de Santa María a los trabajadores de los tres centros penitenciarios existentes en su término municipal. Con la misma se reconocía su labor esencial en la reinserción social y el servicio a la comunidad.

También hay mensajes hacia la igualdad en sus diferentes contextos y a la lucha contra el cáncer de mama, así como un mes dedicado al 30 aniversario del reglamento penitenciario vigente del 96.

El calendario es un recurso más de las actividades y del programa contra la violencia de género que se imparte en el centro penitenciario, por lo que se hace hincapié especialmente en el rechazo hacia esta lacra.

"Esta iniciativa no pasa de ser algo simbólico, ante el escaso número de ejemplares que se entregan, pero su presentación anual ante los medios de comunicación contribuye a exponer con naturalidad, y desde un prisma humano, algunas de las actividades que se realizan en el centro y a dar visibilidad a tratamientos que favorecen la reeducación y reinserción social de los internos”, dijo Blanca Flores

Por su parte, el director de Puerto II, Gustavo Villas Pérez, manifestó que “el calendario 2026 quiere rendir homenaje a todas y a todos los magníficos profesionales que desempeñan y han desempeñado durante décadas esta labor”. También agradeció a la subdelegada del Gobierno que mantenga esta tradición, así como el compromiso de la institución que dirige con la iniciativa, que arrancó en 2019.

Ambos responsables reconocieron el apoyo que prestan al centro las entidades y ONGs que colaboran con los empleados públicos en la atención de los internos y sus familias para afianzar un modelo que hace a la persona privada de libertad partícipe y responsable de su proceso de vuelta a la vida en sociedad.

El calendario lo realiza en exclusiva Puerto II con fotos realizadas por Francisco Cabeza con la colaboración de Ernesto Güelfo, ambos funcionarios de Puerto II. En cada uno de los meses del almanaque una persona ha manuscrito un texto, ya sea una oración célebre o unas líneas libres. Uno año más han participado con sus frases y dedicatorias trabajadores e internos, así como algunos familiares y representantes institucionales.

La confección de este calendario -que ya alcanza su octava edición- con una tirada limitada de 125 ejemplares, es una actividad pionera en los centros penitenciarios de España y se entrega de manera gratuita a personas y asociaciones que colaboran de alguna manera con la cárcel.

En concreto, las entidades involucradas que han recibido un ejemplar en agradecimiento a la importante labor que vienen desempeñando son AFEMEN (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental grave); Alcohólicos Anónimos; Brote de Vida; Culto Evangélico; CEAIN (Centro de Acogida a Inmigrantes); Pastoral Penitenciaria; Colectivo CEPA (Colectivo de Prevención e Incorporación Andalucía); la asociación Yozuma (con un programa de yoga para rehabilitación de internos); Proyecto Hombre; Iniciativa Educativa; Fundación Construyendo Futuro; y Plena Inclusión Andalucía.