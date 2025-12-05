Dos heridos graves tras impactar su vehículo contra un poste de señalización en la A-381

Dos personas han resultado heridas de gravedad en la mañana de este viernes tras salirse su vehículo en la autovía A-381, entre Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, e impactar contra un poste de señalización de carreteras.

Según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, el siniestro se ha producido sobre las 8.00 horas de la mañana de este viernes en el kilómetro 28 de la A-381.

Así, a la llegada de los efectivos de Bomberos del Parque de Medina, comprobaron que en el siniestro había un solo vehículo implicado, con dos ocupantes, que tras salirse de la carretera terminó impactando con una señal de tráfico de las que se ubican detrás del quitamiedo.

A la llegada de los bomberos, los dos ocupantes se encontraban ya fuera del turismo, ambos heridos de consideración. El personal de los servicios sanitarios estabilizaron a los ocupantes y los trasladaron la ambulancia.