Una mujer herida al volcar su coche y quedar atrapada en un accidente de tráfico en la Sierra de Cádiz

Una mujer ha resultado herida este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera en el término municipal de Benaocaz. Los servicios sanitarios han activado el helicóptero del 061, que ha trasladado a la herida hasta el hospital de Ronda.

El siniestro se produjo esta mañana, sobre las 08:30, hora en que los efectivos de bomberos del parque de Ubrique fueron activados. Un vehículo había quedado volcado boca abajo en el kilómetro 12 de la A-2302 y su único ocupante quedó atrapada.

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz procedieron a la excarcelación y a sacar a la persona del coche, con ayuda de la tabla espinal. Una vez fuera y atendida por los servicios sanitarios, la conductoria tuvo que ser trasladada en el helicóptero del 061 al hospital de Ronda.

Otro accidente en la A-384 este lunes

No es el único accidente ocurrido en la Sierra de Cádiz. Bomberos del parque de Villamartín han acudido a la A-384, a la altura de Algodonales, donde un vehículo también quedó volcado a la altura del kilómetro 33.

Según aputan desde el Consorcio, "a nuestra llegada, el conductor y único ocupante está fuera del coche", así que realizaron labores preventivas y colaboraron con la grúa para la retirada del vehículo.