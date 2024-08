"Hemos recuperado una Consejería que estaba machacada"

Cádiz/La provincia de Cádiz, un territorio que arrastra el mal endémico del desempleo, empieza a vislumbrar brotes verdes en su maltrecha economía. Cimentada por el turismo como eje principal pero con el apoyo del resurgir de la industria naval o la pujanza de comarcas como el Campo de Gibraltar, las últimas Encuestas de Población Activa han arrojado resultados esperanzadores. Daniel Sánchez, delegado provincial de Empleo, ha concedido una entrevista a este diario en la que reconoce que es “moderadamente optimista” y en la que ofrece detalles sobre algunas de las nuevas políticas puestas en marcha por la Junta de Andalucía para desterrar el fantasma del paro de Cádiz.

Pregunta.–¿Qué tal se está comportando el mercado laboral en la provincia en este 2024?

Respuesta.–Para nosotros hay diferentes variables dentro de los datos del comportamiento del empleo que nos hacen tener esperanzas, sobre todo en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social. Estamos batiendo mensualmente récords en la serie histórica, ya estamos en 427.000 cotizantes en Cádiz. Esta cifra se refuerza porque son casi 8.500 personas más de las que estaban afiliadas en junio del año pasado. O sea, que la fecha interanual, que es la que nos va dando la dirección, es buena, igual que ocurre con los autónomos. Ahora mismo estamos en 67.761 autónomos, es algo muy bueno. En cifras de paro, estos datos siempre son menos objetivos, pero también estamos en la mejor cifra de un mes de junio desde 2008. Y desde la interanual tenemos 6.365 desempleados menos que en junio de 2023, o sea, que la dirección es correcta. Todo esto no nos hace ser triunfalistas, porque seguimos siendo una provincia muy dependiente del sector turístico y del sector servicios, pero los datos de afiliación de autónomos, y que está ganando peso el sector productivo industrial y el agrícola en relación con los porcentajes totales, nos hace ser optimistas y pensar que poco a poco va cambiando el modelo productivo.

P.–Cuando ven alguna campaña contra la turistificación en el territorio, ese movimiento de rechazo que se extiende casi a nivel global, ¿les genera inquietud por lo que esto pueda suponer para la creación de trabajo?

R.–Es evidente. Todas las campañas que sean radicales y que vayan en contra de un sector que todavía sigue siendo, y va a seguir siendo, el motor de Andalucía y de Cádiz lo vemos muy negativo. El sector turístico tiene que seguir, evidentemente deben converger los sectores, pero no podemos criminalizarlo, ni a este ni al sector servicios. Al contrario, lo que hay es que hacerlo sostenible y darle ese grado de excelencia al mundo de la hostelería como creo que se está haciendo cada vez más en la provincia de Cádiz. Hoy día somos una referencia en la gastronomía, en el sector servicios, en los restaurantes… comprendemos que haya ciudades que quieran controlar el turismo desbordado, pero para nosotros es un sector primordial.

P.–Por primera vez en la historia se da una circunstancia que debiera tener su peso a la hora de sacar adelante proyectos: el Gobierno de la Junta, la Diputación y los tres ayuntamientos más importantes de la provincia tienen el mismo color político. ¿Está notando que fluye más el diálogo?

R.–Indudablemente cuando los gobiernos están sustentados por el mismo partido el idioma es el mismo. Y evidentemente cuando hablamos de empleo, de formación, de las necesidades formativas que tenemos en un territorio determinado es más fácil que ese lenguaje sea más natural. Por ejemplo, el sector naval. Sabemos que es fundamental para Cádiz, y para la bahía, más aún. Hemos tenido una interlocución fantástica con el Ayuntamiento de Cádiz para poner en marcha un proyecto de formación en el sector naval, y eso se nota. No significa que no podamos entendernos con ayuntamientos de otro color, para nada, a mí me gusta ser muy comunicativo y tener la estructura mental abierta para entenderme con todo el mundo. Si veo que hay un plan de empleo y detecto que no se está aportando la documentación oportuna con el primero que hablo es con el alcalde, sea del partido que sea.

P.–¿Satisfecho por la vuelta al panorama laboral de los cursos de formación?

R.–Cuando oigo hablar a algunos responsables políticos de la provincia de empleo y formación lo mínimo que puedo hacer es sorprenderme. Porque escuchar a Ruiz Boix pidiendo planes de formación, con todas las medidas y convocatorias que tenemos puestas en marcha, después de más de diez años en que las políticas activas de empleo han estado no paralizadas sino desaparecidas, y además con una situación muy complicada para muchas empresas y ayuntamientos que todavía están devolviendo reintegros de programas mal ejecutados, es lamentable. Te pongo el ejemplo del PSOE cuando gobernaba en Prado del Rey, que dejó una deuda de 600.000 euros, que todavía la está pagando el municipio, o que todavía estamos mandando reintegros a muchísimas empresas por la mala praxis en los planes de formación entre los años 2010 al 2018, pues hombre, al menos te sorprende lo que dice Ruiz Boix. Se han puesto en marcha todas las políticas de formación de empleo de nuevo. Desde 2020, una vez que se empieza a poner orden en una Consejería que estaba machacada desde el punto de vista de la gestión y anímico de los propios funcionarios, hemos conseguido coger velocidad de crucero, ahora mismo tenemos una cantidad de convocatorias abiertas que ya se están notando en la generación de empleo.

P.–Póngame un ejemplo.

R.–Uno fácil y claro es el de los planes de empleo que desde 2019 se están poniendo en marcha. El nuevo plan de empleo que se ha publicado la orden y ya salió publicada la convocatoria el pasado 29 de julio, prevé para Cádiz 15 millones de euros, 110 en total para Andalucía. Esa es la pata del empleo para los ayuntamientos, una línea que va para municipios de más de 50.000 habitantes, para mayores de 55 años, que es un colectivo que se tenía olvidado pero que es vulnerable. Tenemos otra línea para los ayuntamientos con menos de 50.000 habitantes, que van a disponer de dos líneas de dos colectivos preferentes: una para menores de 35 y otra para mayores de 45, eso para ayuntamientos y ELAS. También hay programas para los centros especiales de empleo que tienen hasta un 70% de su plantilla con personas con discapacidad. Acabamos de presentar la orden de nueve millones de euros para este año.

P.–¿Qué fue de las antiguas escuelas taller?

R.–Las hemos recuperado. Ese programa siempre funcionó muy bien porque le daba una formación a personas que no tenían un título educativo y que a través de un certificado de profesionalidad salen con una formación, con una experiencia y además impusimos una nueva variable, que es pagarle un sueldo que nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional y que lo cobran desde el primer mes y hasta el último de ese año en que estos 15 alumnos están dentro de esa escuela taller. Eso se ha vuelto a convocar. Hasta el 2 de agosto tuvieron los ayuntamientos y las entidades la opción de solicitarlo. El año pasado pudimos ampliarlo hasta 19 entidades. Al principio a los propios ayuntamientos les costaba solicitar estas escuelas porque habían tenido muy malas experiencias, pero ya poco a poco van cogiendo confianza. El año pasado duplicamos el número de entidades a las que se les asignó. Además les anticipamos el dinero al 100% a los ayuntamientos, para que puedan empezar a ponerlos en marcha, y al cabo del año tienen que justificarlo pero con el dinero ya adelantado.

P.–Un pilar clave para la economía gaditana son los autónomos. Están en torno a las 65.000 empresas autónomas en la provincia. ¿Les tienen en sus corazones?

R.–Siempre. Creo que somos la única comunidad que tiene una convocatoria abierta permanente, que es la cuota cero, que la pueden ampliar a dos años en el caso que no superen el salario mínimo interprofesional, o mujeres que vengan de tener un embarazo, o mujeres víctimas de violencia de género, personas vulnerables... esta convocatoria de cuota cero va a estar abierta hasta el 30 de septiembre de 2026. También tenemos la de inicio de actividad, que es compatible con la cuota cero. Se te dan 5.500 euros por iniciar una actividad. Y esta convocatoria también estará abierta hasta el 30 de septiembre en Andalucía. Hay otra para planes de igualdad y conciliación para autónomos que tengan hijos menores de tres años a su cargo, y se le da una cuantía de hasta 7.200 euros, está abierta hasta el 15 de septiembre, y en el servicio de autónomos tenemos ayudas para cooperativas y sociedades laborales que apoyan a socios-trabajadores, que es algo muy eficiente.

P.–Estamos viendo que el sector primario, desde la agricultura a la ganadería o la pesca, está cada vez más asfixiado. ¿Le preocupa que no haya relevo generacional en un sector tan necesario para el funcionamiento de la sociedad?

R.–Es fundamental este sector. Aquí tenemos que compatibilizar una formación y una cualificación en nuevas tecnologías, en tecnificación, pero también tenemos que cualificar profesionalmente a personas en perfiles tradicionales. La elevada edad media y la inversión de la pirámide generacional en las empresas nos obligan a recualificar a esas personas jóvenes para que pueda haber ese relevo generacional. Por supuesto que todas las líneas tienen que ir enfocadas a sectores productivos que queremos potenciar. Las administraciones están para equilibrar aquellos sectores que más las necesitan, ya sea circunstancial o permanente. La pesca está teniendo muchísimos problemas por culpa del alga asiática. Yo he sido delegado de Agricultura y conozco perfectamente el sector. Al final siempre es la Junta de Andalucía la que tiene que poner su granito de arena. El Gobierno de la nación parece siempre que está muy lejos. Todavía no hemos recibido ningún tipo de ayuda para sectores productivos que lo están pasando tan mal como el de la pesca.

P.–Lamentaban desde la OPP-72 que este año aún no hubieran salido las ayudas para la flota artesanal afectada por el alga invasora.

R.–No sé si esta convocatoria está pendiente de salir, pero sí puedo decir que la única que ha aportado ayudas de manera directa para el sector de la pesca ha sido la Junta de Andalucía. Todavía estamos esperando a que el Gobierno ponga su foco en un sector que lo está pasando tan mal. Estuvimos meses esperando que esta alga fuera catalogada como especie invasora y el ministerio no se daba por aludido. Esa catalogación es la que puede permitir que haya fondos europeos para destinarlos a estas ayudas.

P.–¿Cómo se viven desde la Delegación de Empleo conflictos tan duraderos y enconados como el de Acerinox?

R.–Con muchísima preocupación, pero también con el refuerzo emocional que te da el saber que los mecanismos de intermediación que tiene la Consejería de Empleo han dado sus frutos. En todo este asunto se ha hecho política de muy baja estopa, sobre todo con algún representante del PSOE en el Campo de Gibraltar, haciendo política con algo muy triste, como es que una firma tan importante para Andalucía como es Acerinox haya estado en peligro. Comprendemos y apoyamos que la plantilla tiene que reivindicar sus derechos, y para eso están los representantes sindicales, pero lo que no podemos es poner en peligro una industria que tiene 1.800 empleos directos, más de 4.000 indirectos y un flujo industrial extraordinario en toda la comarca. La cantidad de horas que el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales y los trabajadores del SERCLA han dedicado a este conflicto, en el que no han mirado días ni horas de trabajo, con jornadas que se extendían hasta las dos o tres de la madrugada, para poder llegar a un acuerdo, con una estrategia de equilibrio para las dos partes, es de agradecer. La mediación de la propia consejera, que hizo una estrategia final extraordinaria, ha sido determinante para su resolución.