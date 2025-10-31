Halloween en Cádiz: el miedo hace caja

Cualquiera que haya sido testigo del triunfo absoluto que hoy es Halloween habrá llegado en su momento a esta misma conclusión: ¿Niños? ¿Disfraces? ¿Miedo inofensivo? ¿Chuches? No hay nada que hacer: la calabaza nos va a comer por los pies. Y así ha sido. Así fue. Los niños nos arrastran con su aullido interminable. Pocos habrían visto, en ese momento, que Halloween iba a comerle la tostada al tema de los cementerios y el Tenorio, no sólo por cuestiones relacionadas con la globalización y el espíritu de los tiempos. Ha triunfado –también y muy importantemente– porque es un nicho de negocio. Un nicho de negocio al que no llegan, aunque quieran, los huesos de santo y la flor cortada. “Las empresas tienen aquí una oportunidad para vender productos y experiencias relacionados, desde disfraces hasta productos especiales, menús en restaurantes o fiestas privadas en discotecas –indica Ana Isabel Jiménez Zarco, profesora de Estudios de Economía y Empresa de la UOC–. Tanto gente joven como mayor hace cenas, viajes o experiencias vinculadas. Y, como ocurre con la Navidad, cada vez está presente antes”.

Claro: uno piensa en las máscaras, pero el fenómeno incluye mucho más, desde estrenos específicos en cine en televisión; hasta propuestas monotemáticas en hoteles, campings y resorts pensadas para toda la familia; o el maquillaje especializado.

Halloween –esa cosa ajena que comenzó su introducción en nuestro país no a través de los niños, sino con las discotecas– se ha convertido en una veta de negocio considerable. El sector de la noche, de hecho, facturará este año a nivel nacional 153 millones de euros, un dos por ciento más que el año pasado: la fecha se convierte así en la segunda más importante dentro del calendario, tras Nochevieja. En comparación con 2024, según indica la plataforma de reservas online The Fork, las previsiones en restaurantes han aumentado en un 7% en estas fechas en el escenario nacional.

RESPIRO ENTRE VERANO Y NAVIDAD

El presidente de los hosteleros gaditanos, Antonio de María, apunta que estas jornadas en la provincia atraen a un público eminentemente familiar, de padres con niños que salen a ver todos los espectáculos que se ponen en marcha en las distintas localidades, con San Fernando, desde luego, como estrella absoluta, “adornando muchas de sus zonas más emblemáticas, y yo creo que este año va a ser más potente que ninguno –indica De María–. Todo lo que sea que la gente salga a la calle tiene repercusión en la hostelería. Así que, cada año, más poblaciones se inician en esta costumbre, aunque no sea autóctona nuestra”.

Nazaret Ramírez, concejal de Fiestas de Puerto Real, indica desde luego que “cada año la fiesta se vive con más intensidad” en la localidad, y que las propuestas “son más numerosas”: “Aunque desde hace ya varias décadas, la fiesta ha tenido presencia en distintos barrios de la ciudad, de la mano de colectivos como la Asociación Cultural Fénix y la Asociación de Comerciantes, desde el año 2014 las iniciativas han partido del Ayuntamiento”, señala. Este año, Puerto Real acogerá actividades en la Biblioteca Municipal, habrá un pasaje del terror (Rosa Butler) con distintos pases por edades y Baile de Disfraces para todos los públicos.

“Halloween forma ya parte de la realidad colectiva, y el Ayuntamiento ha de adaptarse a ello –continúa–. La gente sale más durante esos días, pero también está la preparación de la fiesta, disfraces, maquillaje... El comercio revive un poco tras el fin del verano”.

“La adopción de Halloween como fiesta propia se produjo a la misma vez que en el resto del país, aquí siempre había sido Tosantos, pero la actualidad manda y como gobierno es nuestro deber escuchar a la ciudadanía –coincide desde Chiclana el responsable de Fiestas, Fede Díaz–. También ha sido importante el hacer partícipes a los jóvenes en una fiesta que sientan suya, disfrazándose, con todo el lore de la fiesta norteamericana”.

Este año, el Consistorio chiclanero destinará 70.000 euros a la festividad: “Tenemos claro –continúa Díaz– que la inversión en esta fiesta supone un revulsivo para el comercio y la hostelería, que viven un incremento en la recaudación estos días. En esta fecha, si no se celebraran eventos así, no habría el mismo volumen de negocio. El día 31 por ejemplo, que tenemos el Desfile del Terror por la tarde en el centro de la ciudad, sabemos que habrá mucha gente tomando algo o comprando en la calle. Además del público que atraen tanto los talleres infantiles y familiares como los dedicados a jóvenes”.

La recepción de la fiesta a lo largo de los años, indica Díaz, ha sido buena, “ya sea por lo que tiene de influencia audiovisual o de nuevo imaginario”. Aun así, desde el Ayuntamiento chiclanero se siguen “manteniendo cosas de Tosantos, especialmente, en el Mercado de Abastos y su entorno, con actividades infantiles centradas en el otoño los días 30 y 31 y reparto de productos típicos, además del encuentro organizado por la Asociación de Reyes Magos de Chiclana”.

El concejal de Fiestas de El Puerto, David Calleja, afirmaba que Halloween se ha “consolidado como una cita esperada en el calendario portuense”, brindando “una oportunidad para disfrutar en familia y con amigos de actividades originales y gratuitas”. El Puerto también se une a la fiesta adaptando el Monasterio de la Victoria, que incluye la primera exposición de animatronics de la provincia de Cádiz. Además, a lo largo de la jornada de hoy, se organizarán numerosas actividades y la Gran Cabalgata de Halloween recorrerá las calles del centro.

EL FENÓMENO DE SAN FERNANDO

En la capital, se organizan iniciativas como el Gran Espectáculo del Circo del Horror (Museo del Tïtere), o La Plazuela de Truco o Trato (Niño Jesús). Pero la parte del león en esto de la fiesta de la calabaza se la lleva en la provincia San Fernando, que ha hecho de Halloween "una de las citas con mayor impacto económico y social del calendario municipal”, indican desde el Ayuntamiento. Tras el parón obligatorio de la edición anterior a causa de la DANA, la fiesta consiguió reunir en su propuesta de 2023 a más de 50.000 personas, generando un impacto económico estimado –indica el Consistorio isleño– de 4,5 millones de euros: “Halloween en San Fernando –prosiguen– se ha consolidado así como un motor de dinamización que repercute directamente en la hostelería, el comercio, los alojamientos y las empresas dedicadas al montaje, la producción artística y los servicios vinculados al ocio y la cultura”.

Uno de los espacios preparados en San Fernando en su edición de 2023. / Jesús Marín

Desde el Ayuntamiento se subraya que cada euro invertido por la administración local tiene un efecto multiplicador en la economía isleña, ya que la inversión municipal, en torno a los 100.000 euros, puede traducirse en un retorno de hasta 45 veces su valor en beneficios para el conjunto del tejido económico de la ciudad.

El evento también representa un importante impulso al empleo, tanto directo como indirecto para los isleños:“Tan solo la empresa encargada de la tematización moviliza a un equipo de 40 profesionales –recuerdan desde el gobierno municipal–. Entre ellos, artesanos, especialistas en confección de vestuario, ingenieros, montadores, una veintena actores y responsables de seguridad, además de los numerosos trabajadores vinculados a la logística, la iluminación, el sonido, la restauración o la animación”.

A este impacto laboral se suma desde luego el aumento de la actividad en la hostelería y el comercio. Asimismo, la proyección turística de San Fernando se refuerza con una visibilidad creciente en medios de comunicación y redes sociales.

“Halloween en La Isla es, en definitiva, mucho más que una celebración: es un motor económico y cultural que impulsa la actividad de numerosos sectores, genera empleo y reafirma la capacidad de la ciudad para convertir la creatividad y la participación ciudadana en auténticas oportunidades de desarrollo y prosperidad”, aseguran.

Para la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, este evento no solo posiciona a la ciudad “como una referencia cultural, sino que impulsa nuestra economía local, generando oportunidades para el comercio, la hostelería y las empresas del sector creativo”.

83 EUROS POR PERSONA

Se calcula (AECOC) que en torno a un tercio de los disfraces que se venden cada año lo hacen en las previas de la fiesta: porcentaje parecido al que mueven en la industria cinematográfica las producciones de terror. En lo que se refiere a la industria del dulce, desde Produlce se señalaba esta semana que la facturación anual de las empresas golosinas y chocolates puede elevar hasta en un 10% su facturación si se realiza una apuesta específica para estos días.

Cada consumidor que celebre Halloween, calcula la Asociación Española de Consumidores, gastará una media de 83 euros: “No es el boom de la Navidad, pero sí un pequeño pico de ventas –prosigue Ana Isabel Jiménez Zarco–. Al principio, quizá no fuera así, porque se fue introduciendo a través de películas y series. Pero ahora, los más jóvenes cuentan además con la influencia y la capacidad de multiplicación de las redes: que es algo con lo que no contábamos en nuestra época. La tecnología ha permitido acceder a una cultura y, de la mano, a unos productos que aquí no estaban: lo que también implica que el comercio de aquí vea la oportunidad de vender toda una serie de productos que se pueden fabricar o distribuir de primera mano”.

Una de las caracterizaciones de Laura Marez. / D.C.