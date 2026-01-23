La Guardia Civil investiga a una persona por extraer agua de manera ilegal en una finca de Villamartín

La Guardia Civil de Cádiz investiga a una persona por un delito de usurpación de aguas en una finca de Villamartín. Los guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza de Ubrique localizaron un sondeo oculto activo con bombas de extracción de agua y tuberías para bombearla. Este sondeo se extendía hacia dos depósitos de 20.000 litros cada uno destinado al cortijo, jardines, piscina y huerto y, hacia otro depósito de 2.000 litros destinado al uso doméstico de la propia finca. Durante la inspección en la finca también se localizaron 4 pozos accesibles para extracción del agua de manera ilegal. Un total de 5 aprovechamientos inspeccionados carecen de autorización y/o concesión de aguas.

Agua extraída de manera ilegal para aprovechamiento particular

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 19 de enero cuando los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ubrique, en el ejercicio de sus funciones de investigación de delitos contra el medio ambiente, localizaron un sondeo que se encontraba oculto en el interior de una construcción de bloques de hormigón encubierto entre arbustos, lenticos, acebuches y encinas.

Los agentes inspeccionaron el sondeo y comprobaron que se encontraba conectado a la red eléctrica y poseía, bomba de extracción y tuberías para bombear el agua. También observaron que de dicho sondeo salía una tubería que carecía de contadores volumétricos por lo que resultó sospechoso para los agentes, ya que al carecer de estas características de permite ocultar el consumo o el destino del agua para un uso no autorizado.

Ante las sospechas de los agentes sobre esta práctica ilegal decidieron hacer un seguimiento al tramo que recorría la tubería y descubrieron que el agua era conducida hasta una bifurcación.

Dos depósitos de 20.000 litros cada uno y otro de 2.000

De este modo se comprobó que la tubería de la izquierda llevaba el agua a un depósito de 2.000 litros, instalado en el interior de una caseta, destinado a uso doméstico del cortijo, jardines, piscina y huerto propio. La tubería de la derecha desviaba el agua a dos depósitos de 20.000 litros cada uno, donde acumulaba el agua destinado para diferentes cultivos que se siembran en la finca.

Continuando con la inspección, los agentes también descubrieron 4 pozos ubicados en la finca, próximos a un arroyo, algunos con tuberías para la extracción de agua mediante bomba que se introduciría por los orificios del mallado, con instalación eléctrica y contadores anulados. Otros pozos carecían de extracción mecánica, pero tenían una disposición que les permitiría, de manera completamente accesible, introducir mangueras o tuberías para extraer el agua.

Finalmente, se investigó a una persona por un delito de usurpación de aguas a través de 5 captaciones subterráneas, que con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito y para un uso agrícola, realizó de manera ilegal, al carecer de la correspondiente autorización a la derivación y extracción continuada de aguas superficiales y subterráneas públicas

El peligro de la extracción no autorizada de agua

Según informa la Guardia Civil a través de un comunicado, la extracción no autorizada de agua constituye una amenaza grave para nuestro medio ambiente y especialmente para este recurso indispensable para la vida.