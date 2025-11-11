La Guardia Civil incauta 590 garrafas de combustible y cinco embarcaciones contra el narcotráfico en Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz ha llevado a cabo una importante operación durante el pasado fin de semana, resultando en la incautación de 590 garrafas de gasolina y cinco embarcaciones. Este material, que suma más de 16.000 litros de combustible, estaba destinado a la logística de las Embarcaciones de Alta Velocidad (EAV) utilizadas en el narcotráfico. Como parte de este dispositivo, tres personas han sido detenidas por delitos de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables.

Una de las actuaciones más destacadas se produjo la pasada noche en Barbate, donde un operativo policial permitió localizar una "guardería" de combustible. En esta finca se almacenaban 200 garrafas de gasolina, dos motores fueraborda y una embarcación panelable desmontada. Estas acciones, que se desarrollan por tierra, mar y aire, forman parte de la estrategia de lucha contra el tráfico de drogas y el contrabando marítimo en la zona. El objetivo es desmantelar las redes de apoyo logístico a las organizaciones criminales.

En el conjunto de las operaciones, que contaron con la participación de casi una treintena de agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, se confirmó la detención de los tres individuos. Se les imputan cargos por contrabando y por la posesión de sustancias explosivas o inflamables, evidenciando la peligrosidad de estas actividades ilícitas. La Guardia Civil mantiene su firme compromiso contra el narcotráfico en la Bahía de Cádiz.