La Guardia Civil detiene en Villamartín a una persona como presunto autor de diez robos

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a un individuo como presunto autor de al menos 10 robos con escalo cometidos en la localidad de Villamartín desde finales del mes de febrero. El valor de lo sustraído supera los 16.000 euros en efectivo y los 37.000 euros en joyas, así como multitud de efectos de todo tipo, que también sustraía. Con la detención de este individuo, la Guardia Civil devuelve la tranquilidad a un municipio en el que ya había autentico temor a ver sus domicilios violentados.

La detención de A.P.M. de 30 años de edad y vecino de la localidad, se producía en la mañana del martes cuando los guardias civiles de la localidad serrana concluían una laboriosa investigación que se inició a finales del mes de febrero, después de recibir la primera de una serie de denuncias en la que los propietarios de viviendas de la localidad, relataban unos hechos que compartían un mismo modus operandi, los robos se cometían de madrugada, accediendo a los domicilios por una planta alta, después de forzar una de las ventanas de la vivienda.

Estos hechos venían precedidos, en ocasiones, de una sucesión de llamadas a puertas de una misma zona, para comprobar si los moradores se encontraban en el interior, situción que no siempre se repetía, ya que algunos de los robos se cometieron cuando los moradores se encontraban en el interior de la vivienda, con el consiguiente peligro de que la situación se descontrolase y del temor de los vecinos a verse asaltados, sobre todo entre la población más vulnerable bien por edad o por vivir solos.

Las investigaciones de los guardias civiles dieron sus frutos después de realizar minuciosas inspecciones oculares, donde se recogieron fragmentos de huellas y otras evidencias, que permitieron centrar las sospechas en este vecino de la localidad, el cual ya había protagonizado hechos similares en el año 2021, siendo detenido por la misma Unidad.

A finales del pasado mes de julio el ahora detenido cometía un nuevo robo, en un domicilio de la localidad en el que su propietario había instalado una cámara de seguridad, la cual realizó una foto parcial de la cara de este individuo, antes de que este se percatara de su presencia y la inutilizara.

Por todos estos hechos y tras cotejar varias identificaciones de patrullas de la Guardia Civil, con testificales de vecinos, se procedía en la mañana del martes a la detención de esta persona en su propio domicilio, siendo posteriormente trasladado a las dependencias oficiales para la finalización de las diligencias, como presunto autor de 10 delitos de robo con escalo.

Hasta el momento se han esclarecido 10 robos cometidos en la localidad de Villamartín, si bien se está a la espera de que se reciba un informe lofográfico que permitiría esclarecer otros hechos cometidos en la zona de similares características.