La Guardia Civil detiene a conductor con 865 kilos de hachís ocultos en furgoneta interceptada en Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz, en una actuación conjunta entre el Subsector de Tráfico y la patrulla del Puesto Principal de Los Barrios, ha detenido en la A-381 a un conductor acusado de transportar 865 kilos de hachís escondidos en una furgoneta. El hallazgo, descubierto a raíz de un control rutinario de circulación, derivó en una persecución a alta velocidad e implicó la colaboración de varias unidades policiales. El arrestado, que permanece en prisión provisional desde febrero de 2025, está siendo investigado tanto por un posible delito contra la salud pública como por conducción temeraria, de acuerdo con la información oficial difundida por la Comandancia de Cádiz.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 12 de febrero de 2025, cuando dos agentes motoristas de la Agrupación de Tráfico dieron el alto a una furgoneta a la altura del término municipal de Los Barrios con la intención inicial de notificar una infracción de tráfico menor. Durante el proceso de identificación, y ante la sorpresa de los efectivos, el conductor emprendió una huida a gran velocidad. "El individuo realizó maniobras evasivas extremadamente peligrosas que pusieron en claro riesgo a otros usuarios de la vía", han aclarado fuentes policiales.

Persecución por la A-381 y localización de la droga

En apenas minutos, la situación escaló. La furgoneta inició una huida por varios kilómetros de la vía A-381, carretera con tráfico frecuente entre Jerez y Los Barrios, empleando distintas maniobras de evasión. Las peligrosas acciones del conductor, como adelantar en línea continua o invadir el carril contrario, obligaron a la Guardia Civil a extremar las precauciones para evitar accidentes. Según han detallado los agentes, "la coordinación entre los efectivos de Tráfico y las patrullas de Seguridad Ciudadana permitió cerrar el paso al vehículo y proceder a su detención sin que hubiese que lamentar heridos".

Tras inmovilizar el vehículo, los policías comprobaron que el interior de la furgoneta albergaba gran cantidad de paquetes rectangulares, envueltos y dispuestos ocupando casi todo el espacio de la carga. Posteriormente, el pesaje realizado en dependencias oficiales precisó un total de 865 kilogramos de hachís. Esta cantidad, de confirmarse por la autoridad judicial, estaría valorada en varios millones de euros en el mercado ilícito. Además, el arrestado mostró resistencia activa al ser finalmente interceptado y detenido. "El conductor opuso resistencia durante la detención", señalan fuentes oficiales del Instituto Armado.

Consecuencias penales y situación judicial

La detención del conductor tenía lugar en el acto y, apenas unas horas después, el arrestado era puesto a disposición judicial junto con las diligencias policiales y las pruebas intervenidas, incluyendo la furgoneta y la droga. La autoridad judicial competente ordenó su inmediato ingreso en prisión provisional, a la espera de instrucción de causa. De confirmarse los cargos, la suma de delitos podría acarrear penas de hasta seis años de privación de libertad, según contempla la legislación vigente en España para delitos contra la salud pública y conducción temeraria con riesgo para terceros.

La operación, subrayan fuentes de la Guardia Civil, "forma parte del dispositivo de prevención y control en las principales vías de acceso al Campo de Gibraltar", zona considerada estratégica en el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. En los últimos años, las fuerzas de seguridad han intensificado la vigilancia ante el incremento de intentos de traslado de droga entre ambas orillas del Estrecho y el traslado por vía terrestre hacia el centro y norte peninsular.

Guardia Civil: competencias y operativos antidroga en la provincia de Cádiz

La Guardia Civil desempeña un papel esencial en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Cádiz. Al contar con competencias tanto en la seguridad ciudadana de entornos rurales como en la vigilancia de tráfico en carreteras nacionales, el Instituto Armado lidera numerosos dispositivos de control. En colaboraciones periódicas con Policía Nacional y Aduanas, destaca la coordinación entre Subsector de Tráfico y unidades de Seguridad Ciudadana en zonas limítrofes del Campo de Gibraltar.

Estas acciones se enmarcan en los llamados "Planes Especiales de Seguridad para el Campo de Gibraltar", aprobados por el Ministerio del Interior en 2018 y reforzados año a año hasta 2025, ante el «importante aumento en los volúmenes y modalidades de contrabando detectados». Destaca, además, el uso intensivo de tecnologías de control por inteligencia artificial para identificar matrículas sospechosas, vigilancia aérea con drones y el refuerzo de controles aleatorios en puntos clave como la A-381, N-340 o los accesos a los puertos de Algeciras y Tarifa.

¿Qué penas conlleva transportar grandes cantidades de hachís en España?

La legislación penal española considera el tráfico de grandes cantidades de hachís como un delito grave contra la salud pública. El artículo 368 del Código Penal estipula penas que pueden oscilar, según la gravedad, entre tres y seis años de prisión y cuantiosas multas económicas. A ello puede sumarse, como en este caso, el delito de conducción temeraria (artículo 380), especialmente agravado si se pone en peligro la vida de terceros, lo que puede añadir hasta dos años adicionales de cárcel por cada uno de los delitos concurrentes.

En operaciones donde la cantidad de droga supera los 700 kilogramos, las sentencias suelen ser más severas por considerarse tráfico a gran escala. Además, el arrestado puede enfrentarse a la pérdida del permiso de conducción por varios años, así como la confiscación de los vehículos y efectos utilizados en el delito.

¿Cómo actúan los controles antidroga en las carreteras españolas?

Los controles antidroga en vías interurbanas se han incrementado notablemente en toda España en los últimos años. Normalmente, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil aprovechan inspecciones rutinarias por infracciones leves para detectar movimientos sospechosos o posibles ocultaciones. En muchos casos, vehículos aparentemente anodinos son empleados por las redes organizadas para el transporte de sustancias ilegales a larga distancia.

Los controles específicos se implementan aleatoriamente y, en la provincia de Cádiz, suelen reforzarse durante campañas intensivas o en días de mayor tránsito. La cooperación con otros cuerpos y el intercambio de información es determinante en la detección y la respuesta rápida ante intentos de fuga o resistencia activa.

¿Cuál es el impacto del tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar?

La zona del Campo de Gibraltar se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales puntos de entrada de hachís en Europa. Las circunstancias geográficas, la cercanía al continente africano y las extensas rutas de comunicación hacen de la comarca un foco recurrente en operaciones policiales de gran envergadura.

Para las fuerzas de seguridad, el impacto social y económico de estas actividades se traduce en una presión constante para reforzar los medios materiales y humanos. La colaboración con juzgados, fiscalía antidroga y servicios especializados es esencial para mitigar no solo el tráfico ilegal sino también los riesgos asociados para la población local y los usuarios habituales de las carreteras.