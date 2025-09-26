La Guardia Civil desmantela tres plantaciones de marihuana en una huerta de San José del Valle

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado en el San José del Valle tres plantaciones de marihuana que se había instalado en unos terrenos anexos a una vivienda dedicados al cultivo hortícola. El detenido había instalado las plantaciones entre mallas de ocultación y techos de uralita. Como consecuencia de este servicio se ha detenido al propietario de la vivienda como presunto autor de un delito contra la salud pública, y se han incautado un total de 513 plantas de marihuana en avanzado estado de floración que arrojan un peso total 60,46 kilos.

El servicio se ha llevó a cabo el pasado día 19 de octubre a primeras horas de la mañana en la localidad del San José del Valle por parte de los guardias civiles del puesto de esa localidad y con el apoyo de distintas unidades de Jerez de Seguridad Ciudadana, área de investigación y Equipo Pegaso.

Los guardias civiles, en el marco de las investigaciones realizadas en la lucha contra el cultivo ilegal de cannabis, tuvieron conocimiento de que en una parcela rústica de la localidad de San José del Valle pudieran haber instalada varias plantaciones exteriores de marihuana ocultas en terrenos dedicados a la huerta y anexos a una vivienda.

Las investigaciones realizadas y los indicios recabados, permitieron que los guardias civiles ubicaran el lugar en el que se había instalado las plantaciones, destacando que habían tomado medidas para pasar desapercibidos desde el exterior de la parcela mediante techos de uralita y mallas de ocultación.

Durante la mañana del pasado día 19 se procedió a la entrada y registro de la parcela y vivienda donde ser intervinieron tres plantaciones de marihuana en avanzado estado de floración, cada una con una altura aproximada de 1,5 m que estaban ubicadas en terrenos de la parcela dedicados a la huerta y en terrenos anexos a la vivienda.

Del mismo modo, en el interior de la vivienda se localizó numeroso material destinado a las plantaciones de marihuana indoor como maceteros, botes de productos fitosanitarios para el crecimiento del cannabis, lámparas, extractores, filtros y bombillas necesarias para llevar a cabo una posible plantación indoor en el domicilio.

Por estos hechos se procedió a la detención de propietario de la vivienda por un delito contra la salud pública, se intervinieron 513 plantas de marihuana que arrojó un peso total de 60,46 kilos y todo el material hallado en el interior de la vivienda.