La Guardia Civil de Cádiz incauta 3 narcolanchas: la última, en Chipiona tras una persecución a gran velocidad

La Guardia Civil de Cádiz, tras varios dispositivos policiales desarrollados en Chipiona y la Bahía de Cádiz, ha detenido a 6 personas y ha incautado 3 embarcaciones de alta velocidad, con cuatro motores fuera borda cada una, de las utilizadas para el narcotráfico en la costa gaditana. Algunas de las embarcaciones portaban aún petacas de gasolina mientras que otras se habrían deshecho de ellas. Del mismo modo se ha procedido a un total de 6 detenciones relacionadas con delitos de contrabando.

La última actuación se ha llevado a cabo este viernes 26 de septiembre en aguas de Chipiona en el desarrollo de un operativo policial encaminado a la lucha contra el tráfico de drogas y contrabando de sustancias prohibidas por vía marítima.

Tras ser detectada una EAV por la patrullera Rio Iro de la Guardia Civil de Cádiz, esta comenzó una huida a gran velocidad que puso en grave riesgo la vida de los tripulantes y que no cesaban en eludir la acción policial a la carrera en una embarcación con 4 motores fuera borda.

Finalmente, la EAV ha sido interceptada por la Rio Iro y se ha procedido a la detención de sus dos ocupantes por un delito de contrabando.